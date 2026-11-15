Muore Miguel Angel Felix Gallardo: Il Re del Narcotraffico Messicano All'Età di 80 Anni

È deceduto Miguel Angel Felix Gallardo, fondatore dei primi cartelli messicani e trafficante di stupefacenti responsabile della morte dell'agente Kiki Camarena. All'età di 80 anni.

La figura storica di Miguel Angel Felix Gallardo si è spenta domenica 15 novembre nella città di Guadalajara, dove il fondatore di uno dei primissimi grandi cartelli della droga messicani è deceduto in un ospedale all'età di 80 anni. Le autorità di sicurezza locali hanno confermato che Felix Gallardo, da lungo tempo detenuto, era stato trasferito in una struttura medica privata solo due giorni prima del decesso a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. L'insufficienza multiorganica ha avuto la meglio sull'ex capo criminale, noto a livello internazionale con l'appellativo di "il capo dei capi" per la sua dominazione senza precedenti sul commercio illegale di stupefacenti.

La Morte in Detenzione e Il Contesto Sanitario

La morte di Miguel Angel Felix Gallardo è avvenuta intorno alle ore 14:00 di domenica, segnando la fine definitiva di un'era violenta nel crimine organizzato messicano. Nonostante la sua lunga permanenza in un carcere di massima sicurezza nello stato di Jalisco, i suoi avvocati avevano presentato numerose richieste di arresti domiciliari in considerazione del suo declino fisico. Il trafficante aveva sofferto per anni di gravi problemi di salute che lo avevano portato a perdere la vista da un occhio, a diventare quasi sordo e a diventare incapace di deambulare autonomamente, come documentato persino in un'intervista televisiva del 2021.

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Architetto del Moderno Traffico di Stupefacenti

Miguel Angel Felix Gallardo è stato una figura centrale nell'architettura del narcotraffico moderno, salito alla ribalta negli anni Settanta dopo un passato come agente di polizia e guardia del corpo per un governatore locale. Nato nel 1946 a Culiacan, nello stato di Sinaloa, ha trasformato Guadalajara in un centro nevralgico per il trasporto massiccio di cocaina verso gli Stati Uniti. La sua organizzazione ha stabilito alleanze strategiche con i baroni della droga colombiani, inclusi i legami con il cartello di Medellin guidato da Pablo Escobar, utilizzando innovazioni come l'impiego di piccoli aerei per il transito transcontinentale.

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Processi Storici e La Questione Kiki Camarena

La condanna definitiva di Miguel Angel Felix Gallardo ha avuto una componente cruciale legata al caso dell'agente dell'Enigma Enrique "Kiki" Camarena, ucciso nel 1985. Sebbene fosse già stato arrestato nel 1989 e condannato a 40 anni per traffico di droga e armi, una sentenza federale del 2017 ha aggiunto ulteriori 37 anni di carcere per il rapimento e l'omicidio di Camarena e del pilota messicano Alfredo Zavala Avelar. L'assassinio dell'agente statunitense aveva provocato una grave crisi diplomatica con Washington, esercitando una pressione enorme sul governo messicano per ottenere la cattura dei responsabili, nonostante Felix Gallardo abbia sempre negato la propria responsabilità diretta negli omicidi.

Eredità Violenta e Conseguenze Geopolitiche

L'impero narcotico creato da Miguel Angel Felix Gallardo negli anni Settanta e Ottanta, sostenuto da corruzione istituzionale e dall'ausilio di altri trafficanti come Rafael Caro Quintero, ha innescato una catena di guerre territoriali senza precedenti. Queste conflittualità hanno generato un'ondata di violenza che ha causato centinaia di migliaia di morti e sparizioni nel corso dei decenni successivi alla sua incarcerazione. La sua influenza è rimasta tangibile nella cultura pop, con la figura del boss interpretata dall'attore messicano Diego Luna nella serie di successo "Narcos: Mexico" del 2018 su Netflix, simbolo di un'epoca in cui il confine tra politica, polizia e crimine organizzato era spesso inesistente.