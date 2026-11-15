Muore Miguel Angel Felix Gallardo, pater del Cartello di Guadalajara

È morto a 80 anni Miguel Angel Felix Gallardo, fondatore del cartello di Guadalajara. La notizia conferma la morte in ospedale dopo decenni di detenzione dal 1989.

È deceduto all'età di 80 anni Miguel Angel Felix Gallardo, figura centrale nella storia della criminalità organizzata messicana e fondatore del leggendario cartello di Guadalajara. La morte è avvenuta in un ospedale della città di Guadalajara, situata nello stato di Jalisco, confermando quanto riportato dalle testate locali.

La morte del fondatore del cartello di Guadalajara segna la fine di un'era per il narcotraffico in America Latina, poiché il suo impero ha dato vita a numerose organizzazioni criminali più frammentate ma letali. La notizia è stata confermata domenica dal quotidiano locale Milenio, che ha specificato le circostanze del decesso.

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Dettagli medici e trasferimento ospedaliero

Miguel Angel Felix Gallardo è deceduto in ospedale due giorni dopo il suo trasferimento da un centro di massima sicurezza a una struttura sanitaria per ricevere cure d'urgenza. I media locali avevano segnalato in precedenza che l'ex boss soffriva di diversi problemi di salute, condizioni che avevano portato le autorità a decidere il suo trasferimento per tentare di salvargli la vita.

Il decesso pone quindi una conclusione definitiva alla carriera criminale di un uomo che ha dominato il mercato della droga per decenni. La sua longevità ha permesso di presenziare, in carcere, alla trasformazione e alla frammentazione del suo antico impero in organizzazioni come il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco Nueva Generación.

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Arresto storico e detenzione dal 1989

La figura di Miguel Angel Felix Gallardo è indissolubilmente legata alla sua lunga detenzione, iniziata nel 1989. Da quell'anno, l'ottantenne era rimasto sotto custodia dello Stato messicano, mantenuto in isolamento per gran parte del suo periodo di reclusione per evitare contatti con i nuovi cartelli sorti dalle ceneri del suo.

Il suo arresto nel 1989 fu un evento dirompente per le forze dell'ordine del Messico, poiché consentì di smantellare la struttura gerarchica unitaria che aveva controllato gran parte del traffico internazionale di stupefacenti. La sua imprigionamento ha segnato l'inizio di un'epoca di frammentazione del narcotraffico, che ha aumentato la violenza nelle regioni chiave del paese.

Eredità criminale e impatto sul sistema giudiziario

La morte di Miguel Angel Felix Gallardo in una struttura sanitaria pubblica riaccende il dibattito sul trattamento dei detenuti di alta sicurezza in Messico. La sua presenza in ospedale, nonostante la severa vigilanza, testimonia la complessità gestionale legata ai boss storici ancora in vita che hanno attraversato diverse amministrazioni presidenziali.

Il suo caso rimane un esempio storico di come la cattura di un singolo leader possa avere effetti a catena sull'intera struttura del narcotraffico. La notizia del suo decesso viene accolta con un senso di chiusura simbolica per un capitolo oscuro della storia recente del Messico, lasciando agli storici e agli analisti il compito di valutare l'impatto residuo della sua opera.