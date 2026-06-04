Muore Rita Benini, madre di Eleonora: rifiutò le cure per tumore alla lingua dopo essere stata condannata per la morte della figlia

La donna, già condannata con il marito per omicidio colposo della figlia diciottenenne morta di leucemia nel 2016, è deceduta a 60 anni dopo aver scelto di non curare un tumore alla lingua. Il marito racconta: si mordeva la lingua per il dolore, è stata una martire.

Rita Benini , madre di Eleonora , la diciottenne padovana deceduta nel 2016 per leucemia linfoblastica acuta, è morta a 60 anni dopo aver rifiutato le cure per un tumore alla lingua.

La donna era stata condannata insieme al marito Lino Bottaro a due anni di reclusione per omicidio colposo per aver opposto alla chemioterapia per la figlia, in base alle teorie del metodo Hamer. Secondo il racconto del marito, Rita developò un ingrossamento della lingua a causa del dolore, che si rivelò poi essere un tumore. Nonostante l'intervento chirurgico, la donna scelse di non proseguire con le terapie, considerando il destino già segnato.

Bottaro ha definito la moglie una martire, lamentando un'ingiustizia generale. I funerali si terranno l'8 giugno a Bagnoli di Sopra. La famiglia era già stata colpita dalla morte del figlio Luca, 22 anni, nel 2013. Per Eleonora i medici stimavano una probabilità di guarigione dell'80%, ma i genitori preferirono il metodo Hamer con cortisone, agopuntura e vitamina C. Il processo per la morte della ragazza si era concluso con la condanna dei coniugi





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