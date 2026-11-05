Musetti batte Zverev agli ottavi di Roland Garros

Jannik Musetti elimina Alexander Zverev in due set, assicurandosi il passaggio al turno successivo del torneo francese con una prestazione tecnica domin

Jannik Musetti, tennista originario di Carrara, ha ottenuto una vittoria netta contro Aleksander Zverev nei sedicesimi di finale di Roland Garros a Parigi. L'italiano ha eliminato il nuovo numero uno del mondo in due set consecutivi, consolidando il proprio vantaggio nei confronti diretti.

Il bilancio dei precedenti tra i due giocatori passa ora da quattro a favore dell'azzurino a cinque. Prima dell'incontro, Musetti aveva già vinto tre delle cinque sfide affrontate contro il tedesco, ma questa vittoria a Parigi interrompe definitivamente il percorso dell'avversario proprio nella sua prima partita da leader della classifica ATP.

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Recupero storico nel primo set decisivo

Il primo set è stato caratterizzato da una lotta intensa che ha portato fino al tie-break. Zverev, affidandosi principalmente al servizio e alla potenza da fondo campo, ha costruito un vantaggio di tre punti, portando il punteggio sul 5-2 a suo favore nel confronto decisivo.

Dal momento cruciale, Musetti ha cambiato approccio tattico, iniziando a utilizzare i rovesci in back e le variazioni di ritmo per destabilizzare l'avversario. L'italiano ha recuperato lo svantaggio conquistando cinque punti consecutivi, chiudendo il parziale per 7-5 e portando a casa il primo frammento di gioco.

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Dominio tecnico nel secondo frammento

Nella seconda frazione, Musetti ha imposto il proprio controllo sulla partita con una gestione superiore degli scambi. Ha strappato il servizio a Zverev, portando il punteggio sul 3-1 e iniziando a sfruttare maggiormente le palle corte oltre ai rovesci tagliati.

Il secondo break è arrivato rapidamente, offrendo all'azzurro un vantaggio solido che non ha mai messo a rischio. Musetti ha completato il turno di servizio finale con un ace vincente, fissando il punteggio del secondo set sul 6-2 e assicurandosi la qualificazione immediata agli ottavi di finale.

Strategie tattiche e dichiarazione del vincitore

Al termine dell'incontro, Musetti ha definito il proprio livello di gioco come incredibile, riconoscendo le qualità del rivale ma sottolineando la propria capacità di reagire sotto pressione. Ha spiegato di aver mantenuto un coraggio strategico che ha portato a risposte perfezionistiche nel momento della crisi.

Ha inoltre analizzato l'efficacia del proprio servizio e del rovescio, evidenziando come l'uso dello slice sia fondamentale su questa superficie. La palla bassa costringe l'avversario a difficoltà nel controllo del colpo, aprendo spazio per il dritto potente che Musetti utilizza per chiudere gli scambi con sicurezza.

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Prossimi step e impatto sul ranking

Questa vittoria rappresenta un momento cardine per la carriera di Jannik Musetti, che conferma la sua solidità nei tornei del Grande Slam. Con il passaggio agli ottavi, l'italiano consolida la sua posizione nel panorama tennistico internazionale e si prepara ad affrontare il prossimo avversario nel tabellone.

La prestazione a Parigi dimostra la capacità di Musetti di adattarsi alle diverse personalità di gioco, trasformando un inizio di set in difficoltà in una dimostrazione di tecnica e mentalità. Il successo contro il numero uno del mondo apre nuove prospettive per le sue ambizioni sul palcoscenico parigino.