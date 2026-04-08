Musetti eliminato al primo turno a Monte Carlo: Vacherot avanza

Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo, sconfitto da Valentin Vacherot. Il tennista azzurro non riesce a esprimere il suo gioco e viene superato dal monegasco in due set. Per Vacherot, invece, un'importante vittoria che lo proietta al secondo turno, dove affronterà Hubert Hurkacz.

Il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Monte Carlo si interrompe prematuramente, al primo turno, per mano del padrone di casa Valentin Vacherot . Il match, durato due ore e nove minuti, si è concluso con il punteggio di 7-6 7-5 in favore del tennista monegasco. Una sconfitta amara per l'azzurro, che non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis sulla terra rossa del Principato.

Musetti, reduce da un inizio di stagione altalenante, sembra ancora alla ricerca della forma migliore e della fiducia che lo aveva portato a grandi risultati in passato. Il suo gioco, caratterizzato da colpi potenti e grande tecnica, appare appannato, con numerosi errori non forzati e una difficoltà nel concretizzare le occasioni. La mancanza di ritmo partita, dovuta alle poche gare disputate in questa stagione (solamente 11), e le insicurezze che ne derivano, hanno pesato sull'esito dell'incontro. Musetti ha faticato soprattutto al servizio, ottenendo pochi punti facili e costringendosi a un'incessante rincorsa. Il carrarino ha mostrato difficoltà anche in risposta, concedendo a Vacherot ben 18 punti in più. La prestazione offerta in campo è ben lontana da quella ammirata in Australia, dove Musetti aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti. \Per Valentin Vacherot, invece, questa vittoria rappresenta un importante successo, la seconda consecutiva sul campo di casa, dopo quella ottenuta lunedì contro Juan Manuel Cerúndolo. Il tennista monegasco ha dimostrato maggiore continuità nel gioco, una maggiore capacità di gestire i momenti cruciali del match e una superiorità in tutti i fondamentali, rispetto a Musetti. Vacherot ha saputo sfruttare al meglio le debolezze dell'avversario, mantenendo un'ottima concentrazione e un'efficace gestione dei punti. Il suo prossimo avversario sarà Hubert Hurkacz, in un incontro che promette spettacolo e prestigio, con in palio un posto tra i primi otto del torneo, in un tabellone dove è presente anche Carlos Alcaraz. \La sconfitta di Musetti sottolinea la necessità per il tennista azzurro di ritrovare rapidamente la condizione fisica e mentale ottimale, soprattutto in vista del Roland Garros, dove dovrà difendere i punti conquistati con la semifinale dello scorso anno. Un periodo di recupero e di lavoro intenso sarà fondamentale per rimettere in carreggiata il giovane talento italiano. La stagione sulla terra battuta europea è appena iniziata, e ci sono ancora diverse occasioni per dimostrare il suo valore e tornare a competere ai massimi livelli. La pazienza e la determinazione saranno ingredienti fondamentali per superare questo momento difficile e per tornare a far sognare i suoi tifosi con prestazioni all'altezza delle aspettative. L'eliminazione precoce a Monte Carlo rappresenta un campanello d'allarme, ma anche un'opportunità per Musetti di focalizzarsi sui suoi punti deboli e di lavorare sodo per migliorarli, in vista dei prossimi impegni del calendario





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