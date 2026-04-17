Musica e Ombra: Arrestato il Musicista D4vd per l'Omicidio di una 14enne Trovata Morta nella sua Tesla

Il musicista emergente D4vd, David Anthony Burke, è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles con l'accusa di aver ucciso Jovany Hernandez, una 14enne il cui corpo smembrato fu ritrovato nel bagagliaio della sua Tesla a Hollywood lo scorso settembre. L'inchiesta si concentra sul ruolo di Burke e sugli ultimi momenti della giovane vittima.

La notizia che sconvolge il mondo della musica e della cronaca nera riguarda l'arresto del musicista D4vd , il cui vero nome è David Anthony Burke , 21 anni, con l'accusa di omicidio della 14enne Jovany Hernandez . La giovane è stata trovata morta nel bagagliaio della sua Tesla lo scorso settembre, abbandonata sulle colline di Hollywood.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Burke è stato arrestato dalla Robbery-Homicide Division ed è attualmente detenuto senza possibilità di cauzione. Il caso è destinato ad essere presentato lunedì all'ufficio del procuratore distrettuale per una valutazione formale delle accuse. Le indagini della polizia di Los Angeles, avviate subito dopo il macabro ritrovamento, hanno riguardato anche un viaggio compiuto dal 21enne nella zona di Santa Barbara durante la primavera del 2025. Inizialmente, un portavoce del musicista aveva dichiarato a settembre che Burke stava collaborando pienamente con le autorità. Tuttavia, secondo quanto riportato da Nbc Los Angeles il 18 novembre, Burke avrebbe successivamente interrotto la cooperazione con le forze dell'ordine. L'allarme era scattato l'8 settembre, quando gli agenti sono stati chiamati in un deposito giudiziario a seguito di segnalazioni riguardanti un forte e persistente cattivo odore proveniente da un'auto rimasta ferma per diversi giorni. All'interno del bagagliaio anteriore del veicolo, gli investigatori hanno fatto la terribile scoperta di un corpo smembrato, occultato all'interno di un sacco. L'auto, registrata a Hempstead, Texas, a nome di Burke, era stata sequestrata dopo essere stata trovata abbandonata in un luogo isolato delle colline di Hollywood, dove i residenti avevano ripetutamente segnalato il lezzo di decomposizione. Dallo scorso 9 settembre, è stata quindi aperta ufficialmente un'indagine sulla morte di Jovany Hernandez. La scomparsa della giovane dalla sua abitazione di Lake Elsinore, in California, era stata denunciata l'anno precedente. Secondo quanto comunicato dallo sceriffo della contea di Riverside, Hernandez era stata vista l'ultima volta nell'aprile 2024. Subito dopo il ritrovamento del corpo, la polizia aveva comunicato che la causa esatta della morte era ancora in fase di accertamento. La notizia dell'arresto di Burke, sebbene non ancora ufficialmente collegata alla morte della giovane, ha gettato un'ombra sul musicista. Poco dopo la scoperta del corpo, Burke aveva discretamente annullato il suo tour negli Stati Uniti e rinviato la promozione del suo album, gesti che ora acquisiscono un significato ancora più sinistro alla luce delle recenti accuse. L'inchiesta mira a ricostruire gli ultimi momenti di vita di Jovany Hernandez e a definire il ruolo esatto di David Anthony Burke nella vicenda, con la speranza di fornire risposte alla famiglia della vittima e alla comunità





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

D4vd David Anthony Burke Jovany Hernandez Omicidio Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Turchia, attentato in una scuola media: 14enne uccide 4 persone e ne ferisce 20Attacco in una scuola media di Kahramanmaraş, nel sud della Turchia: uccisi tre studenti e un insegnante. «L'attentatore è morto, era armato di cinque pistole e sette caricatori»

Read more »

Sversamento nella rete fognaria di liquidi tossici nella zona della Motorizzazione, intervengono Arpa e carabinieriRIETI - Indagini dei carabinieri e dei tecnici dell'Arpa Lazio per risalire a quanto...

Read more »

Due donne e una 14enne violentate e abbandonate sull’asfalto: fermato un marocchinoL’uomo avrebbe usato con tutte la medesima tecnica, convincendole a salire in macchina per poi abusare di loro

Read more »

Cantante D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne, corpo trovato in una TeslaIl noto cantante della Generazione Z, D4vd, è stato arrestato con l'accusa di omicidio nei confronti di una giovane di 14 anni. Il corpo della vittima, Celeste Rivas Hernandez, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una Tesla intestata all'artista. L'indagine è in corso e il cantante è trattenuto senza cauzione.

Read more »

Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: 'Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto'Lo hanno reso noto giovedì le autorità locali, mentre la difesa dell’artista respinge con forza ogni accusa

Read more »

Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas: il corpo della 14enne trovato nel bagagliaio della Tesla del rapperIl cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste...

Read more »