Elon Musk definisce la spesa elettorale di quasi 500 milioni di dollari un errore dopo le vittorie democratiche a novembre, sottolineando l'impatto sull'AI con Anthropic.

Elon Musk ha riconosciuto di aver commesso un grave errore strategico riguardo alla gestione dei fondi elettorali per le elezioni di medio termine statunitensi. L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha dichiarato di sentirsi estremamente dispiaciuto per l'enorme somma di denaro investita nella campagna repubblicana durante il mese di novembre.

Il bilancio disastroso delle spese elettorali

Il miliardario ha specificato di sentirsi "abbastanza sciocco" dopo la pesante sconfitta subita dai repubblicani in questa giornata elettorale cruciale. La sua dichiarazione è stata formulata durante la partecipazione in videoconferenza al DealBook Summit organizzato dal New York Times, avvenuto nel corso della giornata di mercoledì.

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Tesla CEO Elon Musk ha dedicato una parte significativa delle proprie risorse finanziarie alla causa repubblicana, sperando di influenzare l'esito del voto in Texas e a livello nazionale. L'investimento era mirato a mantenere il Texas sotto controllo repubblicano, uno Stato vitale per le operazioni di Tesla, SpaceX e per una nuova joint venture nel settore dei chip.

Vittoria democratica e sconfitta di Trump

I risultati elettorali hanno completamente sfumato le speranze di Musk e dei suoi alleati. I Democratici hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso, segnando un netto rifiuto popolare nei confronti dell'attuale amministrazione. Questa sconfitta rappresenta un duro colpo politico per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

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La svolta decisiva è arrivata in Texas, dove la candidata democratica Gina Hinojosa ha battuto nettamente il governatore uscente repubblicano Greg Abbott. Questa vittoria ha rappresentato una sconfitta personale per Donald Trump, stretto alleato di Musk e sostenuto dal miliardario durante la sua campagna presidenziale.

La strategia futura con SpaceX e Anthropic

Musk ha sottolineato che, nonostante gli ingenti investimenti, i soli fondi elettorali non sono sufficienti a determinare l'esito di un'elezione. Tuttavia, ha ammesso che è possibile che i candidati repubblicani avrebbero ottenuto risultati ancora peggiori senza il suo supporto finanziario diretto.

Nonostante il fallimento politico, le ambizioni commerciali di SpaceX continuano a progredire, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale. Musk ha rivelato che è estremamente probabile che Anthropic continui ad affittare capacità di calcolo da SpaceX per i propri sviluppi tecnologici.

La società di intelligenza artificiale ha espresso il desiderio di aumentare significativamente le risorse a sua disposizione. Il risultato più probabile, secondo le dichiarazioni di Musk, è che Anthropic richieda a SpaceX un ulteriore supporto di 10 gigawatt di capacità di calcolo per le proprie operazioni future.