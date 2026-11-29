Elon Musk rifiuta il viaggio in Sud Sudan con Nicholas Kristof. I tagli all'Aiad causano chiusura cliniche e decessi infantili, con stime di 780mila morti nel primo anno.

Elon Musk ha respinto l'invito di Nicholas Kristof, editorialista del New York Times, a visitare il Sud Sudan per verificare di prima mano le conseguenze dei tagli finanziari alla USAid. Il miliardario e proprietario di X mantiene fermamente la posizione che nessuna perdita di vite umane, neanche tra i bambini, sia stata causata dallo smantellamento dell'agenzia americana per lo sviluppo internazionale. Kristof ha tuttavia deciso di intraprendere il viaggio da solo per documentare l'impatto reale delle decisioni dell'amministrazione Trump.

Testimonianze Concrete nel Nord Ovest

Il giornalista ha raccolto prove tangibili a Halbul, un villaggio nel nord-ovest del Sud Sudan, dove una clinica statunitense era stata gestita con successo. All'inizio del 2025, Kristof aveva visitato questa struttura constatando che, dalla sua apertura, non si era registrato un singolo decesso materno o neonatale. Dopo la chiusura forzata dovuta ai tagli aiuti, il conto della morte è salito rapidamente. Secondo i dati raccolti dal reporter, almeno due donne e sette neonati sono deceduti in questo breve lasso di tempo. Tra le vittime c'è Adeng, una quindicenne che ha partorito in casa senza assistenza prenatale ed è morta per emorragia insieme al suo bambino.

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Crisi Sanitaria e Malnutrizione Aumentano

L'emergenza si estende ben oltre la singola clinica di Halbul, coinvolgendo l'intero sistema sanitario del Sud Sudan. Cento strutture sanitarie hanno perso il sostegno finanziario fondamentale per il loro funzionamento quotidiano. Nella clinica di Gabat, la situazione è critica: mancano antibiotici, antidolorifici, sapone, elettricità e acqua corrente. Di conseguenza, il numero di pazienti assistiti è crollato da trecento a circa trenta unità al giorno. Anche la lotta alla malnutrizione è gravemente compromessa; Action Against Hunger ha visto dimezzare il proprio bilancio nel Paese, chiudendo 38 centri nutrizionali e lasciando senza assistenza 35mila bambini affetti da malnutrizione acuta grave.

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Impatto sull'Aids e Vittime Identificate

Decenni di progressi nella lotta all'Aids stanno venendo meno a causa del taglio dei finanziamenti. Gli operatori sanitari incaricati di distribuire i farmaci antiretrovirali agli orfani sieropositivi sono stati licenziati. Una volontaria ha fornito a Kristof i nomi di otto bambini morti dopo l'interruzione dell'assistenza terapeutica. Il più giovane di questi bambini, James Taban, aveva solo sei anni. Le medicine essenziali per mantenere in vita questi pazienti costavano agli Stati Uniti meno di dodici centesimi al giorno, una cifra simbolica per il costo umano devastante che ne è derivato.

Stime Demografiche e Conclusioni

Mentre il reportage del New York Times restituisce volti e storie alle statistiche, le proiezioni globali sono allarmanti. La Boston University stima che i tagli possano causare 780mila morti nel primo anno, con una maggioranza di vittime infantili. Uno studio pubblicato su The Lancet prevede ben 3,1 milioni di decessi tra i minori di cinque anni durante il secondo mandato di Trump. Dietro questi numeri si cela la realtà di una fame in aumento globale e di aiuti che arretrano rapidamente, confermando l'urgenza del contesto umano documentato nel campo.