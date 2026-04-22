Mutti celebra la circolarità e la cultura culinaria con 'House of polpa' alla Milano Design Week

Mutti presenta alla Milano Design Week un'installazione immersiva che celebra il pomodoro, la circolarità e l'eccellenza della cucina italiana. 'House of polpa' è un'esperienza sensoriale che coinvolge vista, olfatto e tatto, trasformando le lattine di pomodoro in un'opera d'arte.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra- inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'. Mutti porta alla Milano Design Week 'House of polpa', un'esperienza sensoriale immersiva che celebra la circolarità, la cultura culinaria e l'essenza della materia.

(askanews) – Il primo a essere catturato è lo sguardo: una sequenza di decine e decine di lattine, che ricorda la Pop Art. Poi arrivano i profumi, che risvegliano ricordi e preparano le papille al contenuto di quelle latte. Allestita nel Portico Richini, nei chiostri dell’Università Statale, l’installazione trasforma così un prodotto presente in tutte le dispense degli italiani in un’opera di design: «La polpa è un emblema, un prodotto unico.

L’originale nasce in, amministratore delegato Mutti – Sono circa ventimila lattine che rappresentano i ventimila giorni da quando nel 1971 è stato creato questo prodotto. La circolarità è legata anche al fatto che alla fine di queste giornate verrà smantellato il padiglione e le lattine riprenderanno quella che è la loro vita normale, quindi verranno distribuite affinché nelle singole case ritrovino quell’unicità e quell’utilizzo per cui sono nate».

Negli oltre 25 metri di lunghezza, il rosso domina la scena e la circolarità è il filo conduttore di un racconto che parte dalla coltivazione e arriva alla trasformazione del pomodoro. Così si scopre ad esempio che anche il pavimento, sviluppato con Mapei, è fatto di bucce di pomodoro e scarti della filiera. Ma non solo.

Come spiegava l’Ad, per chiudere il cerchio, al termine del Fuorisalone, il 30 aprile, l’installazione verrà smontata dai visitatori lattina dopo lattina, completando quel percorso che 55 anni fa le portò per la prima volta nelle case delle persone. L’installazione è concepita per stimolare tutti i sensi: «È un’esperienza che coinvolge la parte visiva, quindi la parte tattile, una parte più propriamente dell’olfatto e una parte visiva.

È il tentativo di riscoprire che nella ricerca di materie nuove non dovremmo dimenticarci quello che invece può essere alla base, in un qualche modo, l’essenza della materia stessa».

'House of polpa' è un’ode al pomodoro, per dirla col poeta Pablo Neruda, che celebra un prodotto simbolo della nostra cultura, culinaria e non solo. «Il pomodoro è un simbolo della cucina italiana. per il consumatore finale – ha affermato – Si tratta di unire due grandi elementi.

Da un lato, appunto, questa, un prodotto economico, accessibile a tutti, ma che rappresenta anche quell’eccellenza di un singolo ingrediente che messo insieme ad altri ingredienti nella loro singola unicità rappresenta il modo di fare la cucina italiana che è appena diventata patrimonio dell’Unesco». L'iniziativa sottolinea l'importanza della circolarità e del recupero degli scarti, trasformando un prodotto di uso quotidiano in un'opera d'arte che invita alla riflessione sul rapporto tra cibo, cultura e sostenibilità.

L'installazione, con il suo impatto visivo e olfattivo, mira a coinvolgere il pubblico in un'esperienza multisensoriale che esalta il valore del pomodoro e della tradizione culinaria italiana





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mutti Milano Design Week House Of Polpa Pomodoro Circolarità Cucina Italiana Installazione Artistica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tutti i gadget più belli della Milano Design Week 2026 (e dove trovarli)Nel suo discorso di ringraziamento per il dottorato honoris in causa in Design per il Made in italy, lo stilista e imprenditore invita la Gen Z a credere nei grandi ideali, a coltivare l'anima e a guardare all'intelligenza artificiale con empatia.

Read more »

A Milano parte il Fuorisalone 2026: design protagonista in tutta la citta'Da Brera a Tortona sono coinvolti i principali distretti del design (ANSA)

Read more »

Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026

Read more »

CUPRA domina la Milano Design Week con un percorso esperienziale tra arte, design parametrico e innovazioneCUPRA si afferma protagonista alla Milano Design Week 2026 in qualità di Main Partner di Fuorisalone.it, inaugurando un percorso espositivo tra arte, design d'avanguardia e la nuova mobilità elettrica.

Read more »

Kia alla Milano Design Week: due mostre per raccontare il design e la sua evoluzioneDue installazioni complementari che esplorano il dialogo tra opposti, traducendo la propria visione progettuale in esperienze immersive tra ricerca, sostenibilità e innovazione.

Read more »

Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026

Read more »