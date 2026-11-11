Myanmar spinge USA per terre rare e investimenti strategici

Il governo militare birmano chiede agli Stati Uniti di intensificare gli investimenti nelle miniere di terre rare, sfidando il dominio cinese nel settore critico.

Il governo guidato dai militari della Birmania sta esercitando una forte pressione sugli Stati Uniti per accelerare i negoziati economici e garantire un flusso rapido di capitali verso le proprie miniere di terre rare. Questa richiesta nasce in un momento cruciale in cui la nazione asiatica, devastata da anni di conflitto civile, cerca di diversificare le sue esportazioni di risorse critiche lontane dal controllo esclusivo di Pechino.

Strategia americana per l'accesso alle risorse minerarie

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un documento strategico che delinea un piano dettagliato per espandere la propria influenza geopolitica nella regione. Questo approccio mira a ottenere un accesso diretto e sicuro ai giacimenti di terre rare birmani, elementi fondamentali per l'industria tecnologica globale. I colloqui riservati con i funzionari birmani sono proseguiti per mesi prima dell'annuncio ufficiale della nuova linea d'azione.

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La strategia americana punta a concretizzare almeno tre accordi commerciali o di investimento principali, ciascuno valutato oltre cinque milioni di dollari per le aziende statunitensi. Tuttavia, le autorità di Naypyidaw considerano questi obiettivi iniziali come modesti rispetto al potenziale reale delle loro risorse minerali e alla dichiarata ambizione di Washington di competere efficacemente con la Cina nel mercato globale.

Ruolo del lobbying DCI Group e posizioni ufficiali

La società di lobbying di Washington DCI Group ha pubblicato una newsletter lunedì scorso, rilasciata ufficialmente per conto del ministero dell'Informazione della Birmania. Il testo afferma chiaramente che gli Stati Uniti dovrebbero trattare la Birmania come una priorità assoluta per i minerali critici, andando oltre la semplice gestione delle sfide diplomatiche tradizionali.

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I sostenitori di questa iniziativa sottolineano che i minerali rappresentano il luogo naturale per far crescere questa relazione profonda. Tale connessione lega direttamente il potenziale economico della Birmania alle priorità di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e alla stabilità delle catene di approvvigionamento globali. La DCI Group è stata ingaggiata dalla Birmania lo scorso anno proprio per aiutare a ricostruire i legami con gli investitori americani dopo le tensioni post-colpo di stato.

Dominio cinese e contesto geopolitico complesso

Attualmente, il settore delle terre rare in Birmania è dominato dall'influente vicino cinese, che trasforma circa il novanta percento dei magneti per terre rare mondiali. La Cina si affida in parte alle materie prime importate dalla Birmania per alimentare la produzione di magneti utilizzati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e in altri dispositivi high-tech. Pechino ha recentemente stretto il controllo statale su questo settore strategico.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che i siti principali di produzione nel nord, nella regione di Kachin, sono controllati dall'Esercito di Indipendenza Kachin. Questo gruppo ribelle lotta contro i militari birmani e gode del sostegno di Beijing, creando un divario significativo tra chi estrae le risorse e chi ne gestisce il commercio internazionale. Gli intermediari cinesi detengono vantaggi strutturali difficili da displazzare rapidamente.

Sicurezza nazionale e prospettive future per Trump

Il presidente Donald Trump ha elevato le terre rare a priorità di sicurezza nazionale fin dal suo ritorno in carica, investendo miliardi di dollari in diverse aziende per ridurre la dipendenza da Pechino. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato a Reuters che Washington incoraggia la Birmania a fare progressi su priorità chiave, migliorando l'ambiente operativo per le imprese statunitensi.

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Parallelamente, gli Stati Uniti spingono per un processo di pace genuino che stabilizzi il paese, condizione necessaria per attrarre investimenti stranieri su larga scala. Dopo aver congelato gli asset birmani presso la Federal Reserve Bank of New York e imposto sanzioni fino a settembre, Washington ha invertito rotta tenendo colloqui diretti. Ora l'obiettivo è trasformare queste risorse naturali in un pilastro della cooperazione economica internazionale.