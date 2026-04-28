Myba Charter Show 2026: Sanremo ospita l’evento di lusso nautico con 87 superyacht

Il Myba Charter Show 2026 è ufficialmente iniziato a Sanremo, con 87 superyacht e circa 100 espositori. L’evento, dedicato al charter nautico di alto livello, riunisce i principali operatori del settore fino al 30 aprile. L’Italia si posiziona al secondo posto nel Mediterraneo occidentale con il 39% delle prenotazioni, dietro la Francia. Il mercato italiano mostra una crescita del 4% in due anni, con una domanda resiliente ma non esplosiva. L’evento è un’occasione per esplorare nuove opportunità di business e consolidare partnership internazionali.

Ottantasette superyacht di dimensioni compresa tra i 30 e gli 87 metri e circa un centinaio di espositori. Sono i numeri del Myba Charter Show 2026 , che ha preso ufficialmente il via a Sanremo , sulle banchine di Portosole.

Si tratta di uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dedicati al charter nautico alto di gamma che, fino al 30 aprile, riunirà sulla Riviera dei fiori i principali operatori del settore a livello globale. L’evento è riservato agli operatori del settore ed è organizzato da Myba, The World Yachting Association e Portosole Sanremo per il secondo anno consecutivo (la manifestazione, in passato si era svolta anche a Genova e poi, a lungo in Spagna), proprio dove, 35 anni fa, si era tenuta la prima edizione.

Secondo i dati sul mercato del charter alto di gamma presentati da Raphael Sauleau, presidente di Myba, l’Italia, con il 39% delle prenotazioni nell’area del Mediterraneo occidentale, si posiziona al secondo posto, dopo la Francia, che può contare su un 46% delle prenotazioni. Seguono, a distanza, Spagna e Malta con una quota condivisa del 15%.

Il mercato italiano, peraltro, registra una crescita complessiva del 4% in due anni, segnando una ripresa nel 2025, dopo un lieve rallentamento nel 2024, confermando una domanda resiliente ma non esplosiva. Circa i due terzi delle prenotazioni, ha detto Sauleau, riguardano yacht tra 20 e 40 metri, mentre le fasce superiori (40–60 metri) restano stabili e ben distribuite; dato, questo, che indica una forte domanda di mercato definibile upper luxury accessibile e minore concentrazione sull’ ultraluxury, rispetto ad altri mercati.

L’Italia, nonostante segua, a poca distanza, il Paese leader di mercato, non rappresenta una sede di partenza privilegiata, nonostante sia, per sua natura, una meta turistica apprezzata. Il vero spazio di crescita, quindi, è emerso al Myba, va ricercato non tanto nella domanda, quanto nell’ottimizzazione dei servizi, inclusa la formazione degli equipaggi.

Portosole Sanremo è in concessione al gruppo Reuben Brothers, dei fratelli David e Simon Reuben, che hanno portato avanti un progetto di riqualificazione del fronte mare della città di Sanremo, in considerazione della sua posizione privilegiata quale collegamento tra Italia e Costa Azzurra. Il porto, inaugurato nel 1978, si estende oggi su 1.025 metri qudrati di banchine, 167.500 metri quadrati di specchio d’acqua e 2.740 metri di pontili.

Dispone di 776 ormeggi, in grado di ospitare yacht fino a 90 metri di lunghezza. La manifestazione, che si svolge in un contesto di grande prestigio, è un’occasione per i professionisti del settore per esplorare nuove opportunità di business e consolidare partnership internazionali. La scelta di Sanremo come sede è strategica, grazie alla sua posizione geografica e alla sua tradizione nel settore nautico.

Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di questo evento per il rilancio del turismo di lusso in Italia, che continua a essere un punto di riferimento per gli amanti del mare e del charter nautico. Inoltre, il Myba Charter Show 2026 rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale dell’Italia nel panorama del lusso nautico, con un’offerta che spazia dalle imbarcazioni di medie dimensioni agli yacht di lusso più esclusivi.

La presenza di operatori internazionali e la varietà di yacht esposti rendono l’evento un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore. La crescita del mercato italiano, sebbene moderata, dimostra una resilienza che potrebbe portare a un ulteriore sviluppo nel prossimo futuro, soprattutto se sostenuta da investimenti mirati e da un’attenzione particolare alla qualità dei servizi offerti





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