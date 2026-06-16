Mythos Troina Festival 2026: le donne del mito come metafore della contemporaneità

Il Mythos Troina Festival 2026, riconosciuto dal Ministero della Cultura, porta in scena dieci prime nazionali a Troina, borgo simbolo di rigenerazione attraverso la cultura. La rassegna, patrocinata dall'INDA, esplora le figure femminili del mito reinterpretate in chiave moderna, affrontando temi come guerra, memoria e resistenza. Tra gli spettacoli, "Chi ha paura del Minotauro?" con Ester Pantano, "Il canto di Penelope" con Lunetta Savino e l'evento finale con Leo Gullotta. Il festival si intreccia con il percorso di rinascita del territorio, che combina legalità, agricoltura e patrimonio.

Il Mythos Troina Festival 2026, rassegna teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura e patrocinata dall' INDA , sarà incentrato sulle grandi figure femminili del mito reinterpretate attraverso temi contemporanei come guerra, memoria, identità e resistenza.

La manifestazione animerà l'estate culturale di Troina, borgo dei Nebrodi, con dieci prime nazionali, grandi interpreti e nuove drammaturgie. Troina, ricca di storia, arte e bellezze naturali, è diventata simbolo di un territorio che reagisce allo spopolamento e alle criticità infrastrutturali investendo nella cultura come motore di crescita e rigenerazione.

L'amministrazione comunale ha avviato un percorso di rilancio economico, turistico e sociale, valorizzando legalità, accoglienza e patrimonio culturale, con iniziative come il recupero di oltre 4.000 ettari confiscati alla mafia, la nascita della più grande azienda agricola d'Italia e il progetto delle "case a un euro", ottenendo riconoscimenti nazionali come il titolo di "borgo più bello d'Italia" nel 2019. In questo contesto, il festival si è evoluto in un progetto che unisce spettacolo dal vivo, identità, partecipazione e valorizzazione del borgo.

L'edizione 2026 si aprirà il 3 luglio all'Anfiteatro della Radura con la prima nazionale di "Chi ha paura del Minotauro? Voci di donne in tempo di guerra", progetto, testo e regia di Marco Carniti, con Ester Pantano, Antonella Civale, Selene Gandini, Ginevra Di Marco e Gaia Bevilacqua, che affronta la guerra attraverso le testimonianze di donne ucraine, trasformando il mito del Minotauro in metafora contemporanea.

Il 10 luglio andrà in scena "Elena" di Euripide, regia di Nicasio Anzelmo, con Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo, una tragedia che ribalta il mito tradizionale di Elena di Troia. Il 17 luglio debutta "Si prova Antigone", elaborazione drammaturgica e regia di Mauro Avogadro, produzione INDA, ambientata nella Parigi occupata dai nazisti, che mette in dialogo il classico di Sofocle con le inquietudini del presente attraverso il lavoro degli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico.

Tra gli appuntamenti più attesi, la prima nazionale de "Il canto di Penelope" di Margaret Atwood, diretto da Marcello Cotugno e interpretato da Lunetta Savino, in scena il 24 luglio, una rilettura femminista che presenta Penelope come donna capace di potere silenzioso e strategico.

La sezione "Assoli" ospiterà tre nuove produzioni alla Torre Capitania firmate da registe donne: il 28 e 29 luglio "Andromaca - il candore del cigno" di Gianni Guardigli, regia di Valeria Almerighi, con Daniela Giovannetti, che intreccia mito e attualità sui temi della guerra e della resistenza femminile; il 30 e 31 luglio "Polissena dimenticata", scritto e diretto da Aurora Miriam Scala, con Federica De Benedittis, che riporta al centro una figura femminile marginale del mito greco; l'1 e 2 agosto "Sing Orpheus Sing", scritto e diretto da Noemi Francesca, interpretato da Dario Guidi, rilettura visionaria del mito di Orfeo in un mondo post-apocalittico.

Il festival si concluderà con la sezione "OltreMythos" in suggestive location del borgo normanno: il 6 agosto "La congiura dei Nessuno" con Sergio Beercock e Giovanni Alfieri e, come grande evento finale, l'8 agosto "Τειρεσías Tiresia Teiresias", interpretato da Leo Gullotta, regia di Fabio Grossi. Completano il programma "Mythoslab", due laboratori gratuiti per attrici e attori professionisti, a cura dei registi Davide Sacco e Jared McNeill, sul tema del potere e della giustizia





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