N.D. sorpreso alla guida di un carro funebre: diagnosi alcolologica positiva

Un giovane di 23 anni è stato arrestato ieri notte per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso alla guida di un carro funebre. Il giovane, che dopo essere stato sottoposto ad alcoltest è risultato positivo alla diagnosi, deve scontare un processo in tribunale.

I giovani sono stati sorpresi alla guida di un carro funebre per le strade della zona. L'autovettura, solitamente utilizzata per l'allestimento e il trasporto dei mezzi funerari, era stata adattata da uno dei giovani alla guida mettendo un posto a sedere ricavato dalla bara.

Gli agenti della questura di Belluno, impegnati in un regolare servizio di pattugliamento del territorio, hanno visto passare il veicolo in forte brezza e hanno dato l'allarme. La loro azione si è rivelata miracolosa poiché, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi e, inoltre, i giovani sono stati sottoposti ad alcoltest risultanti positivi.

Il giovane di 23 anni che si trovava alla guida, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida. La speranza è che l'episodio non abbia arrecato alcun danno alla famiglia distrutta da un incidente mortale





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