NAD+ e la longevità: come mantenerne i livelli e i benefici

NAD+ è una molecola fondamentale per la longevità, coinvolta in centinaia di reazioni metaboliche. Questo articolo spiega come mantenerne i livelli e i benefici, fornendo informazioni sulle fonti naturali, l'attività fisica e la supplementazione.

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Si chiama NAD+ e non è solo un integratore alla moda: è un coenzima coinvolto in centinaia di reazioni metaboliche, in particolare attraverso i mitocondri, le centrali energetiche cellulari. Senza NAD+, questo processo si inceppa, e la cellula perde efficienza. La sintesi di NAD+ avviene a partire da precursori, sostanze deputate alla sua conversione attraverso vie metaboliche specifiche. Gli studi clinici sull’uomo concordano su un punto: la supplementazione aumenta i livelli circolanti di NAD+.

I benefici clinici, sul metabolismo, sulla funzione cognitiva, sono ancora oggetto di studio. Alcune ricerche mostrano miglioramenti nella sensibilità insulinica e nella funzione muscolare, altri risultati sono più incerti. L’attività fisica regolare è uno dei modi più efficaci per mantenere i livelli di NAD+ nel tempo. Non è un dettaglio.

È una delle ragioni per cui due persone della stessa età possono invecchiare in modo completamente diverso. Anche il digiuno intermittente e la restrizione calorica stimolano la produzione di NAD+ attivando vie metaboliche specifiche. Lo stesso fa l’attività fisica, sia aerobica che di forza: a seconda del tipo e dell’intensità, gli studi documentano aumenti nella sintesi di NAD+ tra il 12 e il 30%.

L’alcol compete con le stesse vie metaboliche che il corpo usa per sintetizzare NAD+, riducendone la disponibilità cellulare. La scelta di integrare NAD+ andrebbe sempre fatta insieme a un professionista, con una base biologica solida e un numero crescente di studi sull’uomo. Non è una soluzione autonoma, e presentarlo come tale sarebbe scientificamente scorretto.

È piuttosto un tassello di una strategia più ampia: alimentazione con adeguato apporto di precursori, attività fisica regolare, sonno di qualità, gestione dello stress e, quando indicata dallo specialista, una supplementazione personalizzata





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