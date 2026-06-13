Il regista israeliano Nadav Lapid, noto critico delle politiche del suo Paese, ha rinunciato a una giuria di festival dopo minacce di boicottaggio. Oltre 350 personalità del cinema hanno firmato un appello su Le Monde contro la cancellazione degli artisti, riaprendo il dibattito su dissenso, identità e libertà di espressione. Il testo affronta anche l'invenzione del container come simbolo di globalizzazione.

Il rifiuto di Nadav Lapid di partecipare alla giuria di un festival cinematografico a causa delle proteste di alcuni registi e artisti che lo accusavano di rappresentare il governo israeliano, nonostante le sue posizioni critiche verso le politiche del suo Paese, ha scatenato un dibattito internazionale sul boicottaggio culturale e sulla libertà di espressione .

Lapid, regista israeliano che vive in esilio volontario in Francia dal 2021, è noto per i suoi film che denunciano il nazionalismo e la deriva politica di Israele, come l'Orso d'Oro alla Berlinale nel 2019 e l'ultimo lavoro presentato a Cannes. Nonostante il suo impegno critico, è stato vittima di una campagna di delegittimazione che lo considerava colpevole solo in base alla sua identità nazionale.

La sua amara reazione definisce tale现象 un "fanatismo folle e superficiale" che non distingue tra individuo e Stato, alimentato dalla codardia delle istituzioni. In risposta, oltre 350 personalità del cinema internazionale hanno firmato un appello pubblicato su Le Monde, difendendo il diritto degli artisti a esprimersi senza essere cancellati e ricordando come Lapid abbia dedicato la carriera a denunciare gli eccessi fascisti e colonialisti del governo israeliano.

Il caso richiama anche quello del regista russo Andrei Zvyagintsev, che rinunciò a un premio a Cannes per protesta contro la guerra in Ucraina, sollevando questioni simili sul dissenso e sulla responsabilità degli artisti rispetto ai propri governi. La discussione ruota attorno a quanto valore si attribuisca oggi al dissenso e se si sia ancora capaci di separare la voce critica di un individuo dal Paese di provenienza, con l'appello che conclude: "Il cinema deve essere un rifugio" e occorre opporsi alla cancellazione degli artisti dalla sfera pubblica.

Parallelamente, un altro articolo ricorda l'invenzione del container da 20 piedi 70 anni fa da parte di un trasportatore della Carolina del Nord, che ha trasformato la logistica globale e,l'imballaggio standardizzato, è diventato il motore fisico della globalizzazione, semplificando il caricamento navale e riducendo costi e tempi, con un impatto economico e sociale rivoluzionario paragonabile a quello di altre grandi innovazioni del XX secolo





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