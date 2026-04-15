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Nadia Farès in coma farmacologico dopo un incidente in piscina

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Nadia Farès in coma farmacologico dopo un incidente in piscina
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📆4/15/2026 2:13 AM
📰fattoquotidiano
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L'attrice francese Nadia Farès, nota per il film 'Les Rivières pourpres', è ricoverata in coma farmacologico in seguito a un grave incidente avvenuto in una piscina a Parigi. La procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto.

L'attrice francese Nadia Farès , celebre per il suo ruolo nel film 'Les Rivières pourpres', si trova attualmente in coma farmacologico a seguito di un grave incidente avvenuto in una piscina di un complesso sportivo a Parigi. L'incidente, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, è avvenuto sabato scorso presso il complesso Blanche, dove la 57enne attrice è stata rinvenuta priva di sensi. Immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Pitié-Salpêtrière, Nadia Farès è stata inizialmente stabilizzata e successivamente indotta al coma farmacologico per consentire ai medici di monitorare le sue condizioni e intraprendere le cure necessarie. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto e accertare le cause dell'incidente, al fine di garantire la trasparenza e tutelare l'attrice e la sua famiglia.

Nadia Farès, nata a Marrakech, Marocco, ha costruito una solida carriera nel mondo del cinema a partire dagli anni '90, diventando un volto noto e apprezzato dal pubblico francese e internazionale. Il suo debutto nel thriller 'Elles n’oublient jamais' del 1993, diretto da Christopher Frank, ha segnato l'inizio di una serie di partecipazioni a film di successo. Negli anni successivi, ha interpretato ruoli importanti in pellicole come 'Dis-moi oui' di Alexandre Arcady (1995) e 'Les Rivières pourpres' (2000) di Mathieu Kassovitz, che l'ha consacrata come una delle attrici più talentuose e versatili della sua generazione. Dopo un periodo di pausa dal cinema durato circa dieci anni, Nadia Farès è tornata sulla scena televisiva con la serie Netflix 'Marseille' (2016), dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattarsi a diversi generi e formati. La notizia del suo incidente ha suscitato grande preoccupazione e numerosi messaggi di sostegno da parte di colleghi, amici e fan, che sperano in una pronta guarigione.

Le condizioni dell'attrice sono attentamente monitorate dai medici, che stanno valutando costantemente i suoi progressi e l'efficacia dei trattamenti. L'induzione del coma farmacologico è una pratica comune in situazioni di emergenza, finalizzata a proteggere il cervello e gli organi vitali da eventuali danni secondari all'incidente. L'inchiesta aperta dalla procura di Parigi cercherà di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e di determinare se ci siano state negligenze o responsabilità. Mentre si attende l'esito delle indagini, l'attenzione di tutti è rivolta alla salute di Nadia Farès, con la speranza che possa riprendersi al più presto e tornare alla sua vita e alla sua carriera. L'incidente ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo, evidenziando l'importanza della sicurezza e della prevenzione, soprattutto in luoghi pubblici come palestre e complessi sportivi. L'attesa è ora rivolta alle prossime notizie sullo stato di salute dell'attrice e sugli sviluppi dell'inchiesta

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