Nadia Santini: Addio alla leggenda del Dal Pescatore

Muore a 72 anni Nadia Santini, prima chef italiana a vincere le tre stelle Michelin. La sua cucina umanistica del Dal Pescatore ha segnato la storia della gastronomia mantovana e internazionale.

Nadia Santini è deceduta nella notte tra domenica e lunedì, all'età di 72 anni, a Canneto sull'Oglio in provincia di Mantova, dopo una lunga battaglia contro una malattia durata dodici anni. La leggendaria chef del ristorante Dal Pescatore, nota per aver trasformato una semplice trattoria di famiglia in un punto di riferimento mondiale dell'alta cucina, ha lasciato il suo affetto circondato dai familiari.

La morte di Nadia Santini a 72 anni

La scomparsa è stata annunciata dai familiari sui social network con un messaggio commovente che descriveva la chef come una persona salita in cielo nella pace, circondata dai cari affetti. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 14.30 a Canneto sull'Oglio, dove Nadia aveva vissuto e lavorato per decenni, lasciando un vuoto enorme nella comunità gastronomica locale e internazionale.

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La storia del Dal Pescatore e le tre stelle

Nata il 19 luglio 1954 a San Pietro Mussolino nel Vicentino, con il cognome da nubile Cavaliere, Nadia Santini ha iniziato la sua carriera culinaria per amore del marito Antonio. Senza alcuna formazione professionale formale o stage in grandi hotel, ha imparato il mestiere accanto alla suocera Bruna, sviluppando uno stile unico che lei stessa definiva "umanistico".

Questa cucina si distingue per il calore umano, il rispetto assoluto delle materie prime locali e un'attenzione speciale verso le persone. Il riconoscimento internazionale è arrivato gradualmente: la prima stella Michelin nel 1982, la seconda nel 1988 e la terza stella, che non ha più perso, nel 1996.

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L'eredità culturale e il riconoscimento mondiale

Il Dal Pescatore di Runate, frazione di Canneto sull'Oglio, è diventato il ristorante italiano con la permanenza più lunga al vertice della guida Michelin. Nel 2013, Nadia Santini ha ricevuto il prestigioso titolo di World's Best Female Chef nell'ambito della lista The World's 50 Best Restaurants, consolidando il suo status di icona globale.

La sua filosofia si basava sull'idea di trasformare la cucina in un linguaggio d'amore universale, dove ogni piatto, dai tortelli di zucca al brodo per clienti malati, era un gesto di accoglienza. Accanto ad Antonio, ha costruito un'impresa familiare oggi portata avanti dai figli Giovanni, chef, e Alberto, impegnato nella sala del ristorante.

Cordoglio delle istituzioni e prossimi eventi

L'assessore regionale Alessandro Beduschi ha espresso il cordoglio di Regione Lombardia, definendo Nadia Santini una figura unica capace di interpretare i prodotti del territorio mantovano per conquistare il mondo. Lo chef Eugenio Boer ha aggiunto che verrà ricordata soprattutto come persona, al di là delle sue grandi abilità professionali, lasciando un segno profondo in chi ha avuto il piacere di conoscerla.