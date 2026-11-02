Nadia Santini: Addio alla leggenda del Dal Pescatore a 72 anni

È morta a 72 anni Nadia Santini, chef storica del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio. Prima donna italiana con tre stelle Michelin, lascia un'eredità culinaria immensa.

Si è spenta all'età di 72 anni Nadia Santini, figura di spicco della gastronomia italiana e storica cuoca del ristorante Dal Pescatore. La famiglia ha confermato la scomparsa attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui canali social del locale, descrivendo l'addio come un momento di pace circondato dagli affetti più cari. L'annuncio porta con sé il dolore per la perdita di una delle mentori più importanti della cucina mondiale.

La tragica scomparsa della chef italiana

La notizia della morte di Nadia Santini ha commosso il mondo della ristorazione e dei suoi numerosi estimatori in Italia e all'estero. La nota发布的 della famiglia ha voluto celebrare non solo i successi professionali, ma anche la sua straordinaria sensibilità umana e il rigore morale che ha contraddistinto la sua carriera. La chef è deceduta lasciando il marito Antonio, che ha guidato la struttura insieme a lei per decenni, e i figli Giovanni e Alberto. I due giovani sono attualmente impegnati nella gestione quotidiana dell'attività di famiglia situata nella frazione di Runate, presso Canneto sull'Oglio.

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La formazione e l'ingresso nel mondo culinario

La genesi di questo percorso straordinario ha radici lontane. Nadia Santini, nata con il nome di Nadia Cavaliere il 19 luglio 1954 a San Pietro Mussolino in provincia di Vicenza, intraprese inizialmente studi universitari in scienze politiche. Il destino della sua vita cambiò drasticamente nel 1974, anno del suo matrimonio con Antonio Santini e del suo ingresso nella cucina del ristorante di famiglia. La struttura, nata nel 1925 come semplice locanda sulle rive del fiume Oglio, iniziò una trasformazione radicale sotto la sua guida ispirata.

Prima donna italiana con tre stelle Michelin

Il traguardo più prestigioso della sua carriera fu raggiunto nel 1996, quando il ristorante Dal Pescatore fu insignito delle tre stelle Michelin. Questo risultato rendeva Nadia Santini la prima donna in Italia a conquistare il massimo riconoscimento della guida francese, un titolo che il locale ha mantenuto ininterrottamente fino alla sua scomparsa. La sua fama superò ben presto i confini nazionali, culminando nel 2013 con l'onorificenza di World's Best Female Chef nell'ambito dei World's 50 Best Restaurants. Nel 2022 la Guida Michelin le aveva inoltre conferito il premio Chef Mentor.

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Eredità culinaria e filosofia gastronomica

La filosofia culinaria di Nadia Santini è sempre rimasta saldamente ancorata alla tradizione mantovana e alla memoria gastronomica padana. Attraverso una ricerca rigorosa sulla qualità delle materie prime e sul rispetto della stagionalità, ha saputo sublimare i classici del territorio senza mai snaturarne l'identità autentica. I suoi piatti, come gli agnoli in brodo, i celebri tortelli di zucca e i risotti, sono diventati veri e propri simboli della cucina italiana nel mondo, dimostrando come la tecnica possa elevarsi al livello di arte.

Il futuro del Dal Pescatore dopo la sua morte

L'eredità culinaria e umana lasciata da Nadia Santini prosegue oggi grazie al lavoro instancabile del marito Antonio e dei figli Giovanni e Alberto. Questi ultimi fungono da custodi della grande storia di famiglia, impegnandosi a preservare lo stile e l'eccellenza che hanno reso il ristorante di Runate una meta gastronomica di prestigio globale. La gestione attuale intende onorare il memoria della chef mantenendo gli standard qualitativi che hanno caratterizzato la sua lunga e gloriosa carriera, assicurando che il nome Dal Pescatore continui a brillare nel panorama enogastronomico internazionale.