Nadia Santini, chef tre stelle Michelin Dal Pescatore: è morta a 73 anni

È scomparsa a 73 anni Nadia Santini, storica chef del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio. La notizia conferma il lutto per la prima donna italiana con tre stelle Michelin.

È morta a 73 anni Nadia Santini, figura emblematica della gastronomia italiana e chef del celebre ristorante Dal Pescatore situato a Runate, nel comune di Canneto sull'Oglio in provincia di Mantova. La famiglia ha annunciato il decesso attraverso la pagina Instagram ufficiale dell'attività culinaria, confermando che la chef si è spenta circondata dai propri affetti più cari.

La notizia ufficiale dal ristorante

L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo social del ristorante, dove la famiglia ha condiviso un messaggio commovente dedicato alla memoria di Nadia Cavaliere, nome di nascita della chef. Il testo pubblicato recita che lei "si è addormentata nella pace ed è salita in cielo", sottolineando come abbia tracciato un solco profondo nelle vite di chi le è stato accanto, guidato dalla sensibilità, dall'empatia e dall'amore.

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Premi internazionali e carriera

Nadia Santini aveva consolidato il proprio prestigio internazionale vincendo il premio Veuve Clicquot World's Best Female Chef, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama gastronomico globale. Nel 2022 ha ricevuto anche il titolo di Chef Mentor dalla Guida Michelin, testimonianza del suo ruolo cruciale nella formazione delle nuove generazioni di professionisti culinari.

Storia familiare e tradizione mantovana

Nata a San Pietro Mussolino in provincia di Vicenza il 19 luglio 1954, Nadia Cavaliere aveva intrapreso studi universitari in scienze politiche prima di entrare in cucina. Nel 1974, anno del matrimonio con Antonio Santini, ha assunto la gestione del locale di famiglia, fondato nel 1925 sulle rive del fiume Oglio. La struttura, nata come locanda tradizionale, è diventata una destinazione gastronomica di livello mondiale.

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Le tre stelle Michelin e lo stile culinario

Il traguardo storico delle tre stelle Michelin è stato conquistato nel 1996, rendendo Nadia Santini la prima donna in Italia a ottenere questo massimo riconoscimento mantenuto ininterrottamente negli anni successivi. La sua cucina, radicata nella tradizione mantovana e padana, valorizzava ingredienti stagionali e piatti storici come agnoli in brodo, tortelli di zucca e pesce d'acqua dolce.

Eredità e continuità aziendale

A fianco di Nadia, il marito Antonio ha condiviso la gestione del ristorante per decenni, mentre i figli Giovanni e Alberto hanno raccolto il testimone. Giovanni opera attualmente in cucina, mentre Alberto gestisce l'organizzazione della sala e la cantina dei vini, garantendo la continuità operativa dell'attività fondata da Antonio Santini nel 1925.