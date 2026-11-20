Nadir Rossi, accusato dell'omicidio della moglie Jessica Dalla Chiara, si suicida nel carcere di Verona dopo il rifiuto della scarcerazione. Salgono a 68 i decessi.

Nadir Rossi è morto oggi nel carcere di Verona, vittima di un gesto estremo compiuto nella sua cella. L'uomo, un ex infermiere di 35 anni, si è impiccato alle ore 07:00 del mattino, pochi giorni dopo una decisione giudiziaria cruciale per il suo destino legale. Le autorità penitenziarie hanno confermato che Rossi è stato trovato in fin di vita e trasportato urgentemente in ospedale, dove le condizioni erano disperate.

La morte dell'ex infermiere rappresenta un tragico epilogo per un caso che ha coinvolto l'opinione pubblica e le forze dell'ordine per mesi. Nadir Rossi era detenuto con l'accusa grave di aver causato la morte della sua coniuge, Jessica Dalla Chiara. Le indagini avevano rivelato come l'omicidio fosse stato realizzato mediante l'insufficienza di insulina, un metodo sofisticato e letale.

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La decisione del Tribunale Del Riesame

Il Tribunale del Riesame ha ufficialmente rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocatura di Nadir Rossi nella giornata di giovedì 19 novembre. Questa decisione ha mantenuto in vigore la custodia cautelare, negando al detenuto la libertà provvisoria nonostante le istanze difensive. La mancata liberazione ha segnato una svolta decisiva nella percezione del caso da parte degli operatori del diritto e dei familiari.

La dinamica temporale è stata rapida e inarrestabile. Proprio nel giorno del diniego giudiziario, il 19 novembre, la situazione è precipitata. Nadir Rossi ha scelto di porre fine alla propria vita nella mattinata successiva, confermando la severità delle pressioni psicologiche legate al procedimento penale in corso. L'episodio sottolinea la delicatezza della gestione dei detenuti under 40 accusati di reati gravi.

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Dettagli sulla morte e contesto carcerario

Le fonti penitenziarie hanno ricostruito che il 35enne si è tolto la vita all'interno della sua cella, senza che vi fossero allarmi preliminari immediati. Il trasferimento in ospedale è avvenuto a seguito dell'intervento di altri detenuti o del personale di sorveglianza, che hanno notato l'accaduto. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto urgente, la salute dell'ex infermiere si è deteriorata fino al decesso ufficiale.

La morte di Nadir Rossi contribuisce ad alzare il conteggio nazionale dei suicidi in istituti di pena. Dall'inizio dell'anno, il numero totale delle vittime si è attestato a 68. Questa cifra evidenzia una crisi strutturale che riguarda il sistema penitenziario italiano, richiedendo attenzione costante sulle condizioni di detenzione e sul supporto psicologico ai carcerati.

L'accusa e le implicazioni legali

Nadir Rossi era stato indagato e arrestato per l'omicidio di Jessica Dalla Chiara, sua moglie. La specifica modalità dell'omicidio, basata sull'uso di insulina, ha richiesto perizie mediche complesse e approfondite per essere dimostrata in aula. L'ipotesi dell'accusa si basava su elementi che indicavano un'azione premeditata e diretta a causare la morte della vittima attraverso la negligenza terapeutica intenzionale.

La conferma della custodia cautelare da parte del Tribunale del Riesame ha significato che i giudici non hanno trovato elementi sufficienti per dubitare del pericolo di fuga o di reiterazione del reato. Questa valutazione ha lasciato Nadir Rossi in prigione fino alla sentenza definitiva, un periodo che ha pesato enormemente sulla sua stabilità mentale, culminato nel gesto suicida avvenuto questa mattina.

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Impatto sociale e prossime indagini

La scomparsa di Nadir Rossi interrompe il processo penale in sospeso, impedendo una sentenza di merito sulla colpevolezza o innocenza dell'ex infermiere. Tuttavia, le indagini preliminari raccolte finora restano valide per gli atti processuali. La comunità legale e sociale dovrà ora fare i conti con il lutto e le questioni aperte legate alla giustizia per Jessica Dalla Chiara.

L'evento si inserisce in un panorama più ampio di criticità nel sistema giustizia penale italiano, dove la salute mentale dei detenuti è un tema sempre più urgente. I numeri aggiornati, che vedono salire a 68 i suicidi dall'inizio dell'anno, spingono verso un dibattito necessario sulle riforme carcerarie e sui protocolli di prevenzione del rischio suicidario nelle strutture di detenzione come quella di Verona.