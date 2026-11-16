Naike Rivelli difende Ornella Muti dalle critiche a Barbara D'Urso su Ballando

Naike Rivelli interviene per difendere la madre Ornella Muti dalle accuse di Barbara D'Urso. Analizziamo le tensioni tra le due donne nel reality show di Rai 1.

Naike Rivelli ha scelto di non ignorare le polemiche nate intorno alla sua famiglia durante la puntata di Ballando con le Stelle. La figlia dell'attrice Ornella Muti si è schierata pubblicamente contro Barbara D'Urso, sostenendo che il confronto tra le due donne abbia superato i limiti del rispetto professionale. La disputa non riguarda più solo la tecnica coreutica, ma si è trasformata in una battaglia mediatica che ha dominato la prima serata televisiva.

Il ruolo di Naike Rivelli nella disputa

Naike Rivelli ha rilanciato la sua posizione attraverso i canali social, definendo inaccettabile l'atteggiamento della conduttrice e giurata. La manager ha sottolineato come le critiche mosse alla madre non abbiano mai preso in considerazione la bravura nella danza, concentrandosi invece su aspetti personali. Questa nuova mossa digitale serve a bloccare la narrazione che vedeva Ornella Muti come vittima di giudizi superficiali e pretestuosi all'interno dello studio di registrazione.

Also read Guerra sul palco di Ballando: Muti spruzza D'Urso e litigio aperto

Le accuse di Barbara D'Urso alla giuria

Il conflitto è esploso chiaramente dopo il confronto diretto tra Ornella Muti e Barbara D'Urso, nota anche con il nomignolo di Carmelita. L'attrice ha accusato apertamente la giurata di aver trasformato la pista da ballo in uno spazio per regolamenti di conti privati. Ornella ha dichiarato di non aver ricevuto feedback tecnici sulla coreografia, ma solo critiche rivolte alla sua fragilità personale. Questo rimprovero ha creato un clima di tensione immediato che ha coinvolto tutto il cast in studio.

Advertisement

Le reazioni di esperti e opinionisti

La condotta di Barbara D'Urso ha diviso anche gli addetti ai lavori e il pubblico generale. Opinionisti come Nunzia De Girolamo hanno accusato la conduttrice di usare il suo ruolo per togliersi sassolini dalle scarpe nei confronti di concorrenti passati, citando anche il caso del maestro Pasquale La Rocca. Altri, come Anna Pettinelli, hanno notato che D'Urso porta dietro trascorsi che potrebbero ostacolare la sua obiettività nel giudizio. Ornella Muti ha descritto queste dinamiche come un gioco sgradevole che non dovrebbe avere spazio sul palcoscenico.

Conseguenze e prossimi passi dello show

La puntata dell'edizione 2026 di Ballando con le Stelle ha generato un dibattito acceso che si proietta oltre la diretta televisiva. Le dichiarazioni di Naike Rivelli confermano che la famiglia Muti non intende ritirarsi dalla contesa mediatica. I prossimi interventi della giuria saranno osservati con estrema attenzione dal pubblico, che cerca una separazione netta tra valutazione artistica e dinamiche personali. La situazione rimane fluida e il passo successivo dipende dalle dichiarazioni ufficiali della produzione di Rai 1.