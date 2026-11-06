Najib Razak verso arresti domiciliari dopo pagamento multa

L'ex primo ministro malese Najib Razak sarà trasferito agli arresti domiciliari dopo che il partito UMNO ha pagato la multa di 50 milioni di ringgit.

L'ex primo ministro della Malaysia Najib Razak sta per essere trasferito dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari. Questo sviluppo avviene dopo che il suo partito politico ha completato il pagamento della multa richiesta come condizione per la grazia reale.

Il pagamento della somma è stato confermato venerdì dal partito, aprendo ufficialmente la strada per il rilascio del leader. La decisione segna una svolta significativa nel suo lungo percorso giudiziario iniziato anni fa.

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Dettagli del pagamento e procedura legale

L'Organizzazione Nazionale dei Malese Uniti, nota come UMNO, ha annunciato che tutte le procedure di pagamento sono state ultimate presso l'Alta Corte di Kuala Lumpur. La somma versata ammonta a 50 milioni di ringgit, equivalenti a 12,32 milioni di dollari. Questa transazione finanziaria era un requisito fondamentale stabilito per concedere la grazia al condannato.

La grazia reale era stata concordata in settembre dal re della Malaysia. Il monarca ha acconsentito a permettere a Najib di scontare la restante parte della sua pena senza essere detenuto fisicamente. Questa misura costituisce la seconda grazia reale concessa in relazione alla sua condanna per corruzione.

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Contesto dello scandalo 1MDB e posizioni

Najib è stato riconosciuto colpevole di corruzione legata all'appropriate indebita di miliardi di dollari. Tali fondi erano associati alla 1Malaysia Development Berhad, un fondo di investimento statale co-fondato durante il suo mandato. Il suo periodo alla guida del governo è durato dal 2009 al 2018, un'era segnata da controversie finanziarie di grande impatto.

L'ex premier ha costantemente negato qualsiasi illecito durante i procedimenti giudiziari. Sostiene di essere stato utilizzato come capro espiatorio per uno schema complesso e di portata globale. Secondo gli investigatori statunitensi, questo piano avrebbe sottratto fino a 4,5 miliardi di dollari ai fondi statali.

Nello specifico dello scandalo 1MDB, oltre 1 miliardo di dollari sarebbe finito in conti collegati direttamente a Najib. La sua difesa ha sempre contestato queste accuse, definendole parte di una cospirazione internazionale contro di lui. La sua posizione rimane fortemente oppositiva rispetto alle conclusioni dei tribunali.

Impatto reale e prossimi passaggi

Non è ancora stato fissato un orario esatto per il trasferimento fisico di Najib nella sua residenza. Un collaboratore dell'ex premier non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento riguardante i tempi specifici. L'incertezza sui dettagli logistici resta l'unico elemento non chiaro al momento.

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Il caso rappresenta un momento cruciale per la politica malese e per la percezione della giustizia nel paese. La grazia reale ha suscitato diverse reazioni tra la cittadinanza e gli osservatori internazionali. La gestione delle risorse pubbliche rimane un tema centrale nel dibattito nazionale.

La fine della detenzione fisica per Najib chiude un capitolo simbolico ma non definitivo per la questione 1MDB. Le conseguenze legali e politiche continuano a influenzare la stabilità regionale. La comunità internazionale attende con attenzione gli sviluppi successivi a questa decisione reale. L'opinione pubblica rimane divisa tra chi vede una vittoria politica e chi denuncia un'impunità.