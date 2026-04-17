Namirial: l'Onboarding diventa una Piattaforma Fiduciaria per l'Era dell'Intelligenza Artificiale Collaborativa

Namirial lancia una piattaforma di onboarding che integra verifica dell'identità, firma elettronica e conservazione digitale, ponendosi come snodo fiduciario per le transazioni tra agenti software e esseri umani nell'era dell'IA.

C'è una componente tecnologica che di solito non attira i riflettori. Non ha il fascino dei chatbot e non promette soluzioni miracolose. Tuttavia, è fondamentale perché determina se un cliente accede, firma, si identifica e rimane all'interno del perimetro normativo. Questo processo si chiama onboarding.

Namirial ha deciso di trasformarlo in una piattaforma integrata, pensata per un mercato in cui l'intelligenza artificiale non sarà un semplice assistente, ma una vera e propria controparte. Namirial svolge un lavoro discreto ma essenziale: sviluppa gli strumenti che conferiscono validità, sicurezza e tracciabilità alle transazioni digitali. In sostanza, identifica le persone online, consente l'apposizione di firme elettroniche legalmente valide e gestisce la conservazione di tali documenti in conformità con le normative.

Sebbene sia l'aspetto meno appariscente della trasformazione digitale, è indispensabile affinché banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni e piattaforme possano accogliere efficacemente clienti e utenti. La società ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma di onboarding, progettata per semplificare l'acquisizione dei clienti e rafforzare la sicurezza delle interazioni digitali.

Questa soluzione unifica tre elementi che solitamente operano separatamente: la verifica dell'identità, la firma elettronica e la conservazione digitale a norma di legge. Il tutto è offerto come soluzione integrata da un Qualified Trust Service Provider, operando quindi nell'ambito regolatorio di eIDAS. In altre parole, si traduce in una riduzione dell'attrito, un minor numero di passaggi e una maggiore certezza giuridica. Questo non è un dettaglio tecnico trascurabile; rappresenta un vero e proprio cambio di scenario.

L'onboarding è infatti il varco d'accesso all'economia digitale: è qui che si formano le code, si perde tempo e si misura il livello di fiducia. Nei settori regolamentati, come quello bancario, assicurativo, della pubblica amministrazione e dei marketplace, la fiducia non è un concetto astratto, ma una procedura ben definita, o meglio ancora, un'infrastruttura.

Max Pellegrini, amministratore delegato di Namirial, descrive questa visione. Nel suo futuro, le interazioni non avverranno solo tra clienti e aziende, ma anche tra agenti software che operano reciprocamente. Pellegrini prevede una crescente interazione tra il mondo degli agenti, stimando che entro il 2030 il 15% del commercio mondiale avverrà tra agenti (agent-to-agent).

Se questa previsione si avvererà, implicherà che una quota sempre maggiore di transazioni non richiederà più l'intervento umano, ma sarà gestita da sistemi automatici in grado di prendere decisioni, negoziare e acquistare. Il punto cruciale è: se a transare sono due agenti, chi ne garantisce l'identità, il mandato operativo e la responsabilità? Pellegrini, con la saggezza di chi naviga il digitale da tempo, paragona questo momento a un nuovo 'momento HTTP'.

Proprio come negli anni Novanta il web passò dall'essere un protocollo per addetti ai lavori a diventare la principale via di comunicazione su Internet, Namirial intravede un passaggio di fase analogo. Pellegrini afferma di avere una visione chiara di questa canalizzazione, paragonandola alla sensazione provata nel 1995 alla scoperta di Internet. Ciò significa che stiamo assistendo a un'evoluzione fondamentale, non a un semplice aggiornamento di prodotto, ma a un mutamento della grammatica delle transazioni.

Per questo motivo, Namirial mira a posizionarsi non come un semplice fornitore di servizi di firma o identificazione, ma come un nodo centrale per la fiducia. Si prospetta un'opportunità enorme, poiché sarà necessaria un'infrastruttura fiduciaria per certificare queste transazioni, come sottolinea Pellegrini. Questa osservazione assume particolare rilievo nei settori dove l'errore è inammissibile o economicamente devastante: credito, assicurazioni, pratiche amministrative e contratti digitali.

Se l'IA diventa il motore propulsore, è essenziale che qualcuno costruisca i sistemi di sicurezza (guardrail). L'analisi di Pellegrini contiene anche un messaggio per l'industria tecnologica: la prossima frontiera sarà rappresentata da prodotti che sono già 'agenti', ovvero strumenti in grado di operare autonomamente entro confini verificabili, anziché software che attendono istruzioni.

Si tratta di uno spostamento significativo: dal concetto di 'strumento' a quello di 'attore', dal 'pulsante' al 'delegato'. E quando il software diventa delegato, la fiducia cessa di essere una funzione secondaria per diventare il prodotto stesso. Secondo l'amministratore delegato di Namirial, anche la metrica di successo delle aziende subirà una trasformazione.

Pellegrini afferma che il successo futuro sarà misurato sui ricavi generati, non sulla riduzione della produttività, un'affermazione che contrasta con l'attuale narrazione dell'IA come strumento primariamente di riduzione dei costi. Per Pellegrini, l'obiettivo non è tagliare, ma fare di più, molto di più. La vera sfida si giocherà internamente: 'Mi aspetto di raddoppiare il business senza far crescere tantissimo il numero di persone', spiega, precisando che l'intenzione è di aumentare la produttività 'con lo stesso numero di persone'. Non si tratta di automazione che sostituisce il lavoro, ma di un meccanismo più sottile e realistico: la stessa squadra sarà in grado di gestire un volume di attività maggiore, poiché il software si occuperà dei compiti ripetitivi, lasciando agli esseri umani la gestione delle eccezioni, la strategia e la responsabilità finale





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