Naomi Klein, Astra Taylor e Battista: critica al neo-borbonismo musicale

Analisi dell'articolo su Internazionale riguardo a Battista. Confronto con Naomi Klein e Astra Taylor sulla nuova mutazione del fascismo e il neo-borbonismo musicale.

Il processo di formazione del pensiero critico non avviene nel vuoto, ma attraverso la selezione attiva di informazioni provenienti da fonti eterogenee e spesso contrastanti. Ognuno di noi attinge liberamente dai materiali che ritiene più utili per costruire la propria visione del mondo, filtrando e integrando concetti diversi. È proprio attraverso la lettura dei primi capitoli di due testi fondamentali, pubblicati dalla casa editrice La nave di Teseo, che emerge con maggiore chiarezza la mia personale resistenza nei confronti dell'artista Battista. Tale resistenza si è intensificata notevolmente in seguito alla pubblicazione del suo secondo singolo, avvenuta la settimana scorsa.

La nuova mutazione fascista secondo gli autori

Naomi Klein e Astra Taylor affrontano nel loro lavoro la questione della nuova mutazione del fascismo, descrivendola con una prospettiva apocalittica. Le autrici sottolineano come la nostra capacità di intercettare e riconoscere il fascismo contemporaneo risulti talvolta indebolita. Questo calo di percezione deriva da un'aspettativa errata: ci aspettavamo una replica diretta di forme storiche note, mentre in realtà ci siamo trovati di fronte a un seguito evolutivo. Non si tratta di un semplice ritorno o di una continuità statica, ma di una trasformazione radicale che adatta i meccanismi di potere alle nuove circostanze.

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La nozione di seguito, intesa come evoluzione dinamica, è cruciale per comprendere le dinamiche attuali. Al contrario, la nostra tendenza a cercare modelli ripetitivi ci ha accecati rispetto alla natura fluida e adattiva delle nuove forme di dominazione. Klein e Taylor invitano a riconoscere questa differenza sottile ma essenziale, poiché confondere una trasformazione con una mera replica impedisce di elaborare risposte efficaci. La nostra resistenza intellettuale si indebolisce proprio quando falliamo nell'individuare la discontinuità radicale che caratterizza questi nuovi fenomeni politici e sociali.

Battista e la narrazione del Sud come replica storica

Applicando questo quadro teorico al contesto musicale italiano, si osserva che il modo in cui Battista racconta la questione meridionale nel suo secondo singolo sembra essere dominato dalla logica della replica e della continuità. La sua posizione artistica può essere brutalmente sintetizzata come una forma di neo-borbonismo, intrisa di rabbia e da una forte valorizzazione del proprio patrimonio culturale e identitario. In questa narrazione, il Sud viene presentato come una terra saccheggiata ma intrinsecamente pura, che subisce l'invasione di un nemico esterno.

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Questa rappresentazione appare profondamente consolatoria per un certo tipo di ascoltatore, poiché conferma pregiudizi e narrazioni già esistenti senza mettere in discussione le strutture di potere sottostanti. Essa rinforza l'idea di una victimizzazione passiva e di una purezza morale che resiste all'aggressione esterna, ignorando le complesse dinamiche interne che hanno contribuito alla situazione di marginalizzazione. Non si tratta di un'analisi scomoda che sfidi il buon senso, ma di una conferma emotiva di ciò che molti credono già di sapere sulla questione meridionale.

Dal buon senso marginale alla scomodità necessaria

La domanda fondamentale che sorge è cosa può fare un rapper del talento di Battista per inserire in questo buon senso del margine qualcosa di veramente scomodo. L'arte ha il potenziale per andare oltre il repertorio consolidato e spingere il genere musicale verso nuove frontiere. Per fare questo, è necessario abbandonare la sicurezza della replica storica e abbracciare la complessità di un seguito che trasforma, piuttosto che ripetere, le narrative precedenti. Solo attraverso questa scomodità è possibile generare un vero dibattito critico.

Il successo di altri artisti emerge proprio dalla capacità di rifiutare queste comodità. Rapper come Speranza e Massimo Pericolo hanno dimostrato una rabbia costruttiva e una mancanza di clemenza nel affrontare le contraddizioni sociali e politiche. Il loro lavoro manca alla scena attuale perché rompe con la narrazione consolatoria, offrendo invece una critica tagliente che non si accontenta di descrivere il Sud come vittima statica. La loro assenza si fa sentire, poiché mancano strumenti per decostruire i miti del borbonismo moderno.

Il ruolo della critica musicale nel contesto contemporaneo

La riflessione proposta dall'articolo, pubblicato su Internazionale, invita a esaminare il ruolo della critica musicale nel contesto sociale più ampio. Non si tratta solo di analizzare la qualità tecnica delle canzoni, ma di valutare come esse contribuiscano o meno alla formazione di un senso critico collettivo. Quando la musica si limita a replicare narrazioni storiche semplificate, rischia di diventare un'arma di distrazione, impedendo una comprensione più profonda delle ingiustizie strutturali.

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