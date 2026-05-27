La tennista giapponese, quattro volte campionessa Slam, ha aperto il torneo di Parigi con un look che unisce performance e moda.

Naomi Osaka entra in campo con un outfit couture-sport al Roland Garros . La tennista giapponese, quattro volte campionessa Slam, ha aperto il torneo di Parigi con un look che unisce performance e moda.

L'outfit da competizione firmato Nike è una gonna color sabbia abbinata a un top tecnico arricchito da un peplum a due livelli e da file verticali di paillettes dorate. Il look è ispirato al mondo marino e conferma una ricerca estetica sempre più strutturata e sofisticata. Naomi Osaka si affronta contro la tedesca Laura Siegemund nel primo turno della terza giornata dell'Open di Francia 2026 al Roland Garros.

Il torneo di tennis di Roland Garros è diventato un importante spazio di espressione estetica e culturale, dove le scelte di moda e di abbigliamento sono sempre più importanti. Naomi Osaka è una delle tenniste che hanno contribuito a cambiare l'immagine della moda sportiva, con la sua passione per la moda e la sua capacità di esprimere se stessa attraverso l'abbigliamento.

La sua presenza al Roland Garros è un importante momento per la moda sportiva e per la cultura del tennis. Inoltre, la sua scelta di indossare un outfit couture-sport è un importante messaggio di libertà e di espressione personale. La moda sportiva è diventata sempre più importante nel mondo del tennis e Naomi Osaka è una delle tenniste che ha contribuito a cambiare l'immagine della moda sportiva.

La sua presenza al Roland Garros è un importante momento per la moda sportiva e per la cultura del tennis. Inoltre, la sua scelta di indossare un outfit couture-sport è un importante messaggio di libertà e di espressione personale. La moda sportiva è diventata sempre più importante nel mondo del tennis e Naomi Osaka è una delle tenniste che ha contribuito a cambiare l'immagine della moda sportiva





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