Un uomo di 48 anni, Antonio Mauro, è stato assassinato a colpi di pistola da due sicari in scooter mentre cercava di raggiungere la propria casa nel centro di Napoli. La polizia indaga sui possibili collegamenti con la camorra e sui motivi dell'agguato, anche se la vittima, sebbene con precedenti, non era direttamente affiliata a clan noti. L'omicidio è avvenuto in una strada frequentata, causando anche alcuni feriti. Le autorità stanno esaminando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo prove sulla scena del crimine.

Un agguato a colpi di pistola ha scosso la città di Napoli nella tarda serata del 16 giugno, quando in via Pontenuovo, a pochi passi da via Cesare Rosaroll nel centro cittadino, Antonio Mauro , 48 anni, è stato ucciso da due sicari a bordo di uno scooter.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, ha tentato di mettersi in salvo correndo verso la propria abitazione, ma i due aggressori lo hanno inseguito e hanno aperto il fuoco, colpendolo a morte. Sull'asfalto è stato ritrovato senza vita dagli agenti di polizia intervenuti dopo la segnalazione avvenuta intorno alle 22. La zona era frequentata da altre persone al momento dell'accaduto e, stando alle prime informazioni, ci sarebbero stati anche dei feriti.

Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la polizia scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Antonio Mauro aveva precedenti penali per reati legati ad armi, estorsioni e tentato omicidio, anche se non direttamente collegati alla camorra.

Tuttavia, alcune fonti investigative riferiscono che di recente sarebbe stato considerato vicino al clan Contini. Interessante notare che nel 2007 la stessa persona era già sfuggita a un altro agguato, il che suggerisce una lunga storia di conflitti nel suo passato. La sua abitazione si trova non lontano dal luogo dell'omicidio, dettaglio che potrebbe aver influito sulla dinamica dell'inseguimento. L'indagine, coordinata dalla procura, proseguirà per chiarire i moventi e identificare eventuali mandanti.

L'episodio riaccende i riflettori sulla violenza urbana e sulle faide criminali nella zona, suscitando preoccupazione tra i residenti. La comunità locale chiede maiori controlli e interventi per garantire la sicurezza. Intanto, le autorità rassicurano sul fatto che sono in corso tutte le attività investigative necessarie per fare luce su quanto accaduto. L'omicidio potrebbe essere riconducibile a vecchi rancori o a una Luca di potere all'interno del panorama criminale partenopeo.

Non si escludono colpi di scena nelle prossime ore, mentre la città si stringe attorno alla famiglia della vittima, ancora sotto shock





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