Napoli, agguato fatale a Fabio Ascione: due arresti per la pistola usata nella sparatoria e l'ombra del clan De Micco

La Procura di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere per due uomini accusati di aver fornito l'arma utilizzata per uccidere il ventenne Fabio Ascione. Le indagini, coordinate dalla DDA, hanno ricostruito la catena di trasferimento della pistola e puntano a chiarire i ruoli nel contesto criminale, con l'ipotesi dell'aggravante mafiosa.

Il caso dell'omicidio di Fabio Ascione, il ventenne ucciso a Napoli lo scorso 7 aprile, compie un passo avanti significativo con l'arresto di altre due persone.

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I due, le cui identità non sono state diffuse, sono ritenuti gravemente indiziati di porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Per il più giovane dei due è stata anche contestata l'aggravante del metodo mafioso, un dettaglio che apre scenari più ampi sul possibile coinvolgimento di organizzazioni criminali.

L'attività investigativa è partita subito dopo il delitto e si è concentrata sulla ricostruzione dei movimenti delle persone coinvolte e sulla tracciabilità dell'arma. Grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli inquirenti avrebbero identificato un quadro indiziario che attribuisce ai due arrestati la disponibilità e il trasporto della pistola, poi consegnata a un altro soggetto. Quest'ultimo era già stato fermato il 14 aprile scorso con l'accusa di aver partecipato agli eventi successivi all'omicidio.

La dinamica ricostruita indica che l'arma sarebbe stata utilizzata poco dopo in un conflitto a fuoco in strada, in un'area densamente popolata, aggravando ulteriormente la pericolosità del fatto. Sulla base di questi elementi, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi gli indagati.

Le indagini proseguono per chiarire ruoli, responsabilità e il contesto criminale in cui maturò l'omicidio del giovane Ascione, con particolare attenzione all'eventuale riferimento al clan De Micco, la cui ombra si proietta su questa vicenda. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indiziati sono considerati innocenti fino a sentenza definitiva





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