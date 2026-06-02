Napoli, Allegri e il dubbio modulo: il 3-5-2 o il 3-4-3? La chiave è negli esterni

Massimiliano Allegri si prepara a guidare il Napoli dopo l'esperienza al Milan. La scelta del modulo tattico è influenzata dalla rosa, ricca di esterni offensivi. Il 3-5-2 storico di Allegri potrebbe essere difficile da applicare, mentre il 3-4-3 di Conte sembra più adatto. Alisson Santos è il più adatto, Politano si adatta a più ruoli, Neres e Lang devono conquistarsi il posto. Possibili formazioni e scenari per la prossima stagione.

Il nuovo allenatore del Napoli , Massimiliano Allegri , si appresta a iniziare la sua avventura in azzurro dopo una stagione al Milan. La sua esperienza alla Juventus e al Milan è caratterizzata dall'uso della difesa a tre, come accaduto anche con Antonio Conte negli ultimi due anni a Napoli .

Tuttavia, la rosa partenopea, specialmente dal centrocampo in su, sembra adatta a un sistema tattico diverso. Il dubbio principale riguarda la compatibilità dei numerosi esterni a disposizione con il modulo 3-5-2 storicamente utilizzato da Allegri, che in realtà ha spesso adattato le sue formazioni in base ai giocatori disponibili. Al Milan ha schierato il 3-5-2 per quasi tutta la stagione, con Pulisic e Leao punte, senza un centravanti classico, prima di un calo finale che è costato la Champions League.

Alla Juventus ha confermato il 3-5-2 con Vlahovic. Ma Allegri non è un dogma del 3-5-2: ha usato anche la difesa a quattro e sistemi come il 4-2-3-1, inventandosi Mandzukic esterno. Per il Napoli, la presenza di Alisson Santos, autentica rivelazione nella seconda parte della stagione e pupillo di Conte, sembra garantire un posto fisso in formazione.

Gli altri esterni sono un'incognita: David Neres, reduce da problemi fisici, e Noa Lang, di ritorno dal prestito al Galatasaray, dovranno conquistarsi la fiducia. L'unico esterno che si adatta perfettamente al 3-5-2 è Matteo Politano, che grazie alla sua poliedricità ha imparato a giocare anche a tutta fascia in un centrocampo a quattro o cinque, sacrificando parte della fase offensiva.

Alisson Santos, invece, non sembra adatto a ruoli diversi da quello di esterno offensivo, così come Neres, abituato a giocare largo con un terzino alle spalle. Pertanto, la soluzione più probabile è la conferma del modulo di Conte, interpretabile come 3-4-3 con due trequartisti o esterni offensivi a supporto di Hojlund.

Questo sistema è inedito per Allegri, che dovrà decidere chi schierare tra i numerosi candidati: Alisson Santos è il più sicuro, Neres va valutato dal punto di vista fisico, Lang è un'incognita, Politano può arretrare, senza trascurare Vergara ed Elmas. In caso di 4-3-3, le opzioni rimangono ampie: Hojlund centravanti, Alisson a sinistra e un mancino a destra, come Politano o Neres o Vergara, che nonostante l'infortunio è stato importante a stagione in corso.

In attesa del mercato, una possibile formazione titolare del Napoli di Allegri con il 3-4-2-1 è: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Alisson Santos; Hojlund. La transizione da Conte ad Allegri comporterà scelte tattiche decisive per il futuro della squadra





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