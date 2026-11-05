Napoli, crisi nello spogliatoio dopo Porto: il litigio De Bruyne-Lucca e le tensioni di Allegri

Il Napoli affronta una grave crisi interna dopo la sconfitta in Portogallo. Tra il diverbio tra De Bruyne e Lucca e la lunga lista infortuni, Allegri cerca di rimediare alla stagione europea.

Il Napoli si trova immerso in una delle fasi più complesse della sua stagione recente. La pesante sconfitta subita in Portogallo contro il Porto ha agito da catalizzatore, portando alla luce profonde crepe all'interno dello spogliatoio azzurro. L'episodio più eclatante riguarda un violento diverbio tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. Questa frattura interna rappresenta un segnale allarmante per la società, che deve ora fronteggiare non solo le difficoltà sportive, ma anche una crisi di coesione del gruppo.

Il diverbio De Bruyne e Lucca in campo

La tensione è arrivata al suo apice durante la partita giocata al Do Dragão. Kevin De Bruyne ha perso il controllo della sfera in un'azione offensiva e si è rivolto a Lorenzo Lucca, suggerendogli implicitamente di mantenere la calma. La reazione del numero ventuno è stata immediata e durissima. Lucca ha sfogato la sua rabbia con un'espressione forte, seguita da un gesto esplicito che indicava lo spogliatoio. Questo movimento ha chiaramente inteso rinviare il chiarimento definitivo alla fine dell'incontro. L'episodio, ripreso dalle telecamere, ha fatto da specchio fedele all'elettricità accumulata nel gruppo.

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La fragilità tattica e la rosa esausta

Al di là dell'aspetto umano, la squadra ha mostrato evidenti criticità tecniche. La difesa appare fragile, mentre l'attacco risulta scarsamente incisivo nel creare occasioni da gol. Il problema principale però riguarda la disponibilità di giocatori. Massimo Allegri si trova impotente di fronte a una raffica di infortuni che tiene fuori contemporaneamente ben nove calciatori. L'esiguità della rosa complica enormemente i piani allenatore, che ha poco tempo per recuperare le energie psicofisiche del gruppo. La situazione è resa ancora più critica dalla vicinanza di nuovi impegni.

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Lo scoglio Lazio e la difficoltà in Champions

Fra soli tre giorni, gli azzurri dovranno affrontare al Maradona la Lazio di Gennaro Gattuso. La squadra romana è attualmente la capolista del campionato italiano, rendendo la partita una vera e propria sfida di sopravvivenza per il morale. Nel frattempo, il cammino europeo si fa sempre più in salita. Dopo la sconfitta subita in Portogallo, la qualificazione ai play-off si allontana progressivamente. I soli tre punti conquistati in quattro partite rappresentano un handicap pesante da recuperare. Allegri aveva fissato il traguardo nelle ultime tre sfide del girone, ma ora la strada è diventata ripida.

Il futuro di Allegri e i piani di De Laurentiis

Nonostante il momento critico, la posizione di Massimo Allegri sembra attualmente blindata. Legato al club da un contratto triennale molto oneroso, l'esonero comporterebbe un ingente impegno economico. Aurelio De Laurentiis difficilmente opterà per un cambio in panchina in questo frangente. La società sarà chiamata a intervenire a gennaio sul mercato invernale. L'obiettivo sarà rinforzare una rosa palesemente corta e trovare nuove soluzioni per risollevare le sorti della squadra. Il gruppo appare spaccato, come indicano anche le dichiarazioni di Politano e McTominay a fine partita.