Napoli, derby per la panchina: Allegri o Italiano?

Il Napoli è vicino alla scelta del nuovo allenatore: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano sono i due candidati principali. De Laurentiis valuta pro e contro, con Allegri che ha ricevuto una proposta biennale e Italiano che deve sciogliere il nodo col Bologna. Decisione attesa entro pochi giorni.

Il futuro della panchina del Napoli sembra ormai prossimo alla definizione. Dopo l'addio di Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ristretto la rosa dei candidati a due nomi principali: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano .

Entrambi rappresentano profili differenti, ma condividono la capacità di gestire pressioni e ambizioni elevate. Nelle ultime ore, De Laurentiis ha intensificato i contatti, valutando pro e contro di ciascuno. Per Allegri, l'interesse è di lunga data: già in passato il Napoli aveva tentato di portarlo al Maradona, senza successo. Ora, dopo l'esonero dal Milan, il tecnico livornese sarebbe disponibile a valutare una proposta biennale, che gli è stata effettivamente sottoposta.

Le sue caratteristiche di vincente e la sua esperienza internazionale lo rendono un'opzione di grande fascino, ma anche di costo elevato. Parallelamente, Vincenzo Italiano rappresenta la scelta più giovane e dinamica. Reduce da un'ottima stagione con il Bologna, Italiano ha già parlato con l'entourage di De Laurentiis, mostrando entusiasmo per il progetto azzurro.

Tuttavia, la situazione contrattuale con il Bologna complica le trattative: Italiano ha ancora un anno di contratto e dovrà negoziare una possibile uscita anticipata. Il ds del Bologna, Di Vaio, ha dichiarato di non essere stato avvertito, sottolineando la delicatezza della situazione. Italiano ha messo la freccia su Allegri, ma il nodo economico e burocratico potrebbe rallentare l'operazione. Nel frattempo, circolano voci su un possibile interessamento per Lukaku, ma il tecnico in pectore non sembra intenzionato a farne una priorità.

La decisione finale è attesa entro pochi giorni. De Laurentiis è noto per le sue scelte rapide e risolute, e non ama dilungarsi in trattative inconcludenti. I tifosi napoletani, nel frattempo, si interrogano sul profilo più adatto per riportare entusiasmo e competitività. Allegri porterebbe esperienza e pragmatismo, Italiano freschezza e idee innovative.

Entrambi hanno i loro sostenitori e detrattori. L'unica certezza è che il prossimo tecnico dovrà raccogliere un'eredità pesante, con l'obiettivo di lottare per lo scudetto e fare un percorso dignitoso in Champions League. La città è in attesa di un nome che possa riaccendere le speranze dopo una stagione altalenante





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