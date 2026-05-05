Napoli di nuovo su Luis Guilherme del Palmeiras: la strategia di Manna per l'attacco

Il Napoli torna a monitorare il talento brasiliano Luis Guilherme, esterno offensivo del Palmeiras, con Giovanni Manna impegnato a definire la strategia per la prossima stagione. Ultime notizie dal calciomercato italiano e internazionale.

Il Napoli torna a sondare il mercato sudamericano, concentrando l'attenzione su giovani talenti capaci di rinforzare il reparto degli esterni d'attacco. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta attivamente lavorando alla pianificazione della prossima stagione e non abbandona l'idea di acquisire un giocatore che il club azzurro ha già cercato di ingaggiare in passato, in particolare Luis Guilherme del Palmeiras .

Il calciatore, nato a Florianopolis nel 2004, è un esterno offensivo destro mancino, cresciuto nel settore giovanile del Palmeiras dopo un breve periodo nelle giovanili della Figueirense. Dal 2019 ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Verdao, fino a esordire nella prima squadra. Nella stagione corrente ha collezionato 28 presenze, dimostrando abilità nel dribbling, qualità tecniche e contribuendo anche con alcune reti.

L'interesse del Napoli per Luis Guilherme non è nuovo, infatti, già lo scorso gennaio il club aveva avanzato offerte per il giocatore, inizialmente pari a 30 milioni di euro, poi aumentate a 35 milioni. Tuttavia, il Palmeiras aveva respinto entrambe le proposte. Anche lo Zenit San Pietroburgo, una delle squadre più importanti del calcio brasiliano insieme allo Shakhtar Donetsk, aveva tentato di acquisire il giocatore, presentando un'offerta anch'essa rifiutata.

La situazione potrebbe evolvere nel corso dell'estate, con diversi club europei interessati al giovane talento. In Inghilterra si parla di un possibile interesse del Liverpool, ma i Reds, come il Napoli, attendono di avere certezze sulla futura guida tecnica, dato che non è ancora confermata la permanenza di Antonio Conte e Arne Slot rispettivamente sulle panchine delle due squadre.

Dagli Stati Uniti giungono voci sull'interesse dell'Inter Miami di Lionel Messi, ma un'offerta di 40 milioni di euro sembra eccessiva anche per la ricca franchigia americana. Il Napoli, quindi, intende riprovare a negoziare con il Palmeiras, cercando di trovare un accordo che possa portare Luis Guilherme in azzurro. Oltre alla pista Luis Guilherme, il panorama calcistico italiano è animato da diverse altre vicende.

Il Botafogo, ad esempio, ambisce a un confronto prestigioso con il Real Madrid, un'iniziativa che potrebbe coronare un 2024 ricco di successi. Raimondo De Magistris, attraverso un editoriale, ha espresso il suo parere sulla situazione delle squadre italiane, sottolineando come l'Inter, grazie al lavoro di Cristian Chivu, sia stata l'artefice principale della conquista dello scudetto, mentre il Milan è stato sopravvalutato e si è dimostrato una squadra mediocre.

L'analisi si estende anche alla Juventus, con un focus sulla divergenza tra la strategia di Allegri e le intenzioni di Furlani, e al Milan, con Tare che si trova in una posizione delicata e deve definire le basi per un progetto futuro. La Serie C è al centro di un approfondimento quotidiano, con la trasmissione 'A Tutta C' che offre un'analisi dettagliata della Lega Serie C dal lunedì al venerdì.

La 35ª giornata di Serie A ha decretato la salvezza matematica del Genoa, mentre la classifica vede la Juventus sotto pressione e la Roma a un punto di distanza. Il mondo del calcio è costantemente in movimento, con notizie e commenti che si susseguono senza sosta. Ludi ha espresso il suo parere su Nico Paz, sottolineando come la sua situazione sia simile a quella dell'anno scorso, ma sperando che possa ancora far parte della squadra del Como.

Gianluca Di Marzio ha analizzato il momento dell'Inter, dalla conquista dello scudetto alle prospettive di mercato, con un focus sul futuro di Bastoni. Moratti ha rilasciato dichiarazioni sull'inchiesta arbitri, paragonandola alle polemiche di Calciopoli. La Fiorentina, dopo una sconfitta, sembra aver accettato la situazione, con Vanoli che potrebbe essere costretto a fare i conti con una resa inevitabile.

Il Modena deve affrontare un problema fisico, con il capitano Gerli costretto a fermarsi a causa di una lesione muscolare, ma si spera che possa rientrare in tempo per i playoff. Il Casarano celebra il raggiungimento dei playoff, definendolo un traguardo meritato, e conferma la fiducia nel mister Di Vito. Sono state pubblicate le quote per il risultato esatto della partita Juventus-Verona.

Nel calcio femminile, la 20ª giornata di Serie A Women ha visto la Roma conquistare il titolo di campione d'Italia, il Sassuolo salvarsi e l'Inter ottenere il secondo posto. Il Sole 24 Ore, attraverso System24, gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari per un gruppo di editori terzi, sia italiani che internazionali





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