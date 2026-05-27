Il direttore sportivo del Napoli, Marco Di Vaio, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti dopo l'incontro tra i suoi agenti e il presidente del club rossoblù, Aurelio De Laurentiis. Di Vaio ha affermato che il club emiliano vuole continuare a lavorare con l'attuale allenatore, Vincenzo Italiano, e che il contratto scade tra un anno.

Il direttore sportivo del Napoli , Marco Di Vaio , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti dopo l'incontro tra i suoi agenti e il presidente del club rossoblù, Aurelio De Laurentiis.

Di Vaio ha affermato che il club emiliano vuole continuare a lavorare con l'attuale allenatore, Vincenzo Italiano, e che il contratto scade tra un anno. Ha anche precisato che la squadra non è disposta a smantellare la rosa e che ogni ora cambiano le notizie, ma che il club vuole continuare a lavorare con Italiano.

Inoltre, ha parlato dei giocatori Freuler e Rowe, affermando che Freuler non è un addio e che Rowe è sereno e non scalpita per andare. Ha anche affermato che la squadra deve avere una squadra forte per tornare in Europa e che davanti siamo messi bene





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Napoli Di Vaio Italiano Freuler Rowe Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Napoli, nuova offerta degli investitori americani: sul tavolo di De Laurentiis ci sono 2.2 milioniAurelio De Laurentiis può valutare la cessione del Napoli.

Read more »

Napoli, nuova offerta dagli USA per rilevare il club: sul tavolo di ADL ci sono 2.2 miliardiAurelio De Laurentiis può valutare la cessione del Napoli.

Read more »

Italiano incontra il Napoli, Cronache di Napoli: 'Accordo su ingaggio e obiettivi futuri'Possibile svolta per la panchina del Napoli.

Read more »

Napoli, Di Napoli: 'Italiano merita grande squadra, anche se la piazza non è facile'Il calciomercato argomento caldo a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com.

Read more »