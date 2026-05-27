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Napoli, Di Vaio:

Calcio News

Napoli, Di Vaio:
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📆5/27/2026 8:15 PM
📰TuttoMercatoWeb
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Il direttore sportivo del Napoli, Marco Di Vaio, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti dopo l'incontro tra i suoi agenti e il presidente del club rossoblù, Aurelio De Laurentiis. Di Vaio ha affermato che il club emiliano vuole continuare a lavorare con l'attuale allenatore, Vincenzo Italiano, e che il contratto scade tra un anno.

Il direttore sportivo del Napoli , Marco Di Vaio , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti dopo l'incontro tra i suoi agenti e il presidente del club rossoblù, Aurelio De Laurentiis.

Di Vaio ha affermato che il club emiliano vuole continuare a lavorare con l'attuale allenatore, Vincenzo Italiano, e che il contratto scade tra un anno. Ha anche precisato che la squadra non è disposta a smantellare la rosa e che ogni ora cambiano le notizie, ma che il club vuole continuare a lavorare con Italiano.

Inoltre, ha parlato dei giocatori Freuler e Rowe, affermando che Freuler non è un addio e che Rowe è sereno e non scalpita per andare. Ha anche affermato che la squadra deve avere una squadra forte per tornare in Europa e che davanti siamo messi bene

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