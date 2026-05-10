Napoli e Italiano: la sfida decisiva tra due squadre in scia

I due allenatori, Conte e Italiano, si sono dimostrati rivali spietati lungo la stagione, con ogni sfida decisiva mettendo in bilico il destino del Napoli.

NEWS TEXT Negli ultimi mesi, infatti, ogni snodo decisivo del percorso azzurro è passato proprio da una sfida contro la squadra di Italiano. A novembre, la sconfitta del Dall'Ara aprì unache spinse Conte a valutare addirittura le dimissioni salvo poi cambiare assetto tattico, una scelta che diede poi il via alla risalita del Napoli.

A dicembre, invece, arrivò la Riyadh, vinta dagli azzurri e diventata il secondo trofeo del 2025 dopo lo scudetto. Adesso il confronto in programma domani che chiuderà la 36^ giornata può valere un altro traguardo fondamentale: con una vittoria, infatti,. Un risultato che permetterebbe anche di fare chiarezza sul futuro, soprattutto attorno alla posizione di Antonio Conte, da settimane al centro di dubbi e indiscrezioni





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Serie A Napoli-Italiano Confronto Decisivo Segala Fondamentale Antonio Conte Rivale Spietato Hai Disposta A Scrivere Una Domanda In Italian Ma Ho Riscontrato Che Non Hai Rispettato La Richie La Lunghezza Massima Per Una Domanda Non È Stata R Allenatori E Risultati Desiderati. Error

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Napoli, il futuro di Conte: tre motivi per andarsene e tre per restare...Il rapporto ormai logoro potrebbe creare tensioni nella prossima stagione, anche se una via per riconciliarsi e ripartire insieme ci sarebbe. Dipende dal mercato, ma non solo

Read more »

Beukema: 'Napoli-Bologna partita speciale, Conte e Italiano due grandi allenatori'Le dichiarazioni rilasciate dal difensore olandese, ex di turno contro gli emiliani, a tre giorni dal Monday Night della 36esima giornata di Serie A

Read more »

Napoli, altri due rientri col Bologna: Conte quasi al completo per la ChampionsL'ultimo passo prima di definire il futuro. Il Napoli lunedì riceve il Bologna per staccare aritmeticamente il pass per l'Europa più.

Read more »

Calcio italiano: la codecina tra modulo e tattica tra Lazio, Cremona, Udinese e Cagliari, NapoliL'articolo analizza la codecina tra modulo e tattica in diverse squadre di calcio italiane, tra cui il 5-3-2 vittorioso e il 4-3-3 difensivo della Lazio, l'ultima chiamata di Giampaolo per la Cremonese, l'indivisibilità del muro di Udinese e Cagliari, e il possibili ruolo dell'Udinese in caso di arrivo di Dybala alla Juventus.

Read more »