Ordinanze per stop scuole a Napoli, Salerno e Campania per allerta arancione. Chiusura istituti, cimiteri e parchi per rischio frane e allagamenti.

L'Amministrazione Comunale di Napoli e numerosi sindaci della provincia stanno predisponendo o hanno già emanato ordinanze che prevedono la sospensione dell'attività didattica in tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado. Questa decisione segue l'innalzamento del livello di allerta da giallo ad arancione, disposto dalla Protezione civile regionale, a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che minaccia il territorio campano e altre regioni italiane.

Allerta arancione scatta 25 novembre

L'ordinanza della Protezione civile regionale stabilisce che il livello di allerta arancione sarà vigente dalle ore 14:00 di mercoledì 25 novembre fino alle ore 14:00 di giovedì 26 novembre. Questa misura è stata adottata in risposta al grave rischio di allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide di fango che si prevede colpirà l'area. La regione campana non sarà l'unica a dover fare i conti con le avverse condizioni meteorologiche, poiché il bollettino nazionale della Protezione civile ha già indicato per mercoledì l'allerta arancione in alcuni settori del Lazio e dell'Emilia-Romagna.

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Chiusure scuole a Napoli e zona metropolitana

Nel capoluogo campano, le scuole risultano attualmente aperte, ma l'amministrazione sta lavorando a un provvedimento per chiudere giovedì tutte le strutture educative e i cimiteri sull'intero territorio cittadino, motivando la decisione con l'allerta arancione. Nella zona metropolitana, invece, numerose amministrazioni hanno già disposto la chiusura degli istituti. I provvedimenti colpiscono i Campi Flegrei, le isole del Golfo, l'area vesuviana e la penisola sorrentina. A Pozzuoli, l'amministrazione ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, evitando sottopassi, locali interrati e zone a rischio frana o esposte alle mareggiate. A Torre del Greco l'ordinanza include la chiusura dei cimiteri, dei parchi e dei giardini pubblici, mentre a Piano di Sorrento restano chiusi anche Villa Fondi e la biblioteca comunale.

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Schieramento a Salerno e Cilento

A Salerno la chiusura riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado, e la sospensione delle lezioni è stata disposta anche in diversi centri del Cilento, tra cui Casaletto Spartano, Sapri e Vibonati. A Sapri, il sindaco ha ordinato la chiusura del cimitero, dei parchi e dei giardini pubblici. A Nocera Inferiore, il sindaco Paolo De Maio ha disposto per giovedì la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, dei parchi giochi e delle ville comunali, invitando alla massima prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità dei corsi d'acqua. A Nocera Superiore, il commissario prefettizio Francesco Massidda ha firmato un'ordinanza precauzionale che chiude le scuole di ogni ordine e grado, le ville, i parchi comunali e il cimitero. Analoghi provvedimenti sono stati adottati a Roccapiemonte dal sindaco Carmine Pagano, che ha anche disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale per affrontare eventuali criticità. A Dugenta, Limatola e Frasso Telesino le attività didattiche nelle scuole e nei nidi sono sospese per l'intera giornata.

Situazione in province di Caserta e Avellino

In provincia di Caserta non risultano al momento confermate ordinanze di chiusura delle scuole, ma sono possibili cambiamenti nelle prossime ore alla luce dell'allerta arancione che interessa una parte del territorio. Nessuna chiusura degli istituti risulta confermata neppure in provincia di Avellino, dove nell'area di allertamento dell'Alta Irpinia il livello di criticità resta giallo. La decisione finale spetta ai singoli sindaci, che devono valutare le condizioni di sicurezza del territorio e decidere se sospendere le lezioni. A Torre del Greco e Piano di Sorrento sono state chiuse anche scuole, parchi e cimiteri. A Pozzuoli si sconsiglia l'uso di sottopassi e aree a rischio. Nel resto della regione, la situazione è monitorata attentamente per eventuali nuovi provvedimenti.