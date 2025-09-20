Napoli Espulso e Sconfitta, Italia Promossa da Fitch, Tensioni nel PD: Un Resoconto delle Ultime Ore

Un riepilogo degli eventi chiave: l'espulsione del Napoli e la sconfitta, la promozione dell'Italia da parte di Fitch e le divisioni interne al Partito Democratico.

L'espulsione per fallo da ultimo uomo su Haaland, convalidata dal VAR, ha di fatto riscritto la partita degli azzurri. L'incontro, inizialmente promettente, vedeva il Napoli creare la prima occasione da gol, ma l'episodio arbitrale ha cambiato le sorti della gara. Il Napoli , pur costretto a giocare con un uomo in meno, ha mostrato grande spirito di squadra. Nonostante la difficoltà estrema di giocare in dieci uomini dal ventesimo minuto, la squadra non si è mai data per vinta.

La reazione del Napoli è stata ammirevole, dimostrando che l'orgoglio e la determinazione non mancano mai, anche in condizioni sfavorevoli. Il Napoli ha dimostrato di avere carattere e di non arrendersi mai, combattendo fino alla fine, nonostante l'inferiorità numerica. Il Napoli, nonostante la sconfitta, esce a testa alta dal campo, con la consapevolezza di aver dato tutto. Il Napoli ha dimostrato di avere una grande identità, andando a Manchester per vincere, nella consapevolezza che anche perdere può fare parte del percorso. La squadra ha mostrato una maturità e una resilienza invidiabili, non crollando sotto i colpi del City. Il Napoli ha mostrato che quel che ha sul petto non è casuale: a Manchester va per vincerla, nella consapevolezza che perdere ci sta. Rimandati dunque gli azzurri, con l’obbligo ora di vincere le gare più abbordabili, che in Champions abbordabili non sono mai.\In altri ambiti, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha espresso soddisfazione per il giudizio positivo di Fitch sull'Italia. L'agenzia ha infatti migliorato il rating dell'Italia, portandolo a BBB+. Fitch era stata l'ultima agenzia a rialzare il rating sovrano dell'Italia nel 2021. Questo incremento riflette il lavoro svolto e la direzione intrapresa dal Paese. L'agenzia Dbrs ha invece declassato il rating a lungo termine della Francia, portandolo da AA ad AA, con prospettive stabili. La decisione è motivata dalla crescente frammentazione politica interna e dai rischi di esecuzione per gli obiettivi di bilancio francesi. DBRS ritiene che questo contesto politico e la crescente instabilità del governo limitino l'efficacia delle impostazioni di politica fiscale con'elevati rischi di esecuzione per quanto riguarda la capacità della Francia di raggiungere i propri obiettivi di bilancio nei prossimi anni. La Francia ha registrato il più grande deficit di bilancio dell'area dell'euro nel 2024 ed è probabile che lo faccia di nuovo nel 2025.\Nel frattempo, nel panorama politico italiano, emergono tensioni all'interno del Partito Democratico. Un dirigente di Energia Popolare commenta con sarcasmo il dibattito interno al partito, criticando la convocazione della Direzione da parte di Elly Schlein, definendola una 'Direzione elettorale'. Le critiche si estendono anche a Stefano Bonaccini, accusato di aver convocato la Direzione in un momento delicato, con la minoranza che si divide e litiga. La situazione nel PD riflette le divisioni interne e le difficoltà nel trovare un'unità di intenti, soprattutto in vista delle imminenti elezioni nelle Marche. La situazione politica interna al PD rivela difficoltà di dialogo e l'incapacità di trovare un punto di incontro tra le diverse anime del partito. La frammentazione e le divisioni interne rischiano di indebolire il partito e di compromettere il suo futuro politico, mettendo in evidenza la necessità di un confronto aperto e costruttivo per superare le divergenze e ritrovare l'unità necessaria per affrontare le sfide future





