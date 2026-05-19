Napoli: Galatasaray disposto a pagare metà della cifra del riscatto di Lang

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Galatasaray sarebbe disposto a pagare la metà della cifra del riscatto di Lang. Il giocatore olandese non era mai diventato centrale nel progetto tecnico di Conte e a gennaio è stato ceduto in prestito al Galatasaray dove ha trovato più spazio ma senza diventare titolare fisso. Il club turco sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto e in caso di ritorno a Napoli potrebbe cambiare completamente il futuro del giocatore. Un nuovo allenatore potrebbero decidere di puntare sulle qualità offensive di Lang trasformandolo da possibile esubero a risorsa tecnica per il nuovo progetto azzurro.

oggi in prestito al Galatasaray dove ha attirato l’attenzione dei tifosi azzurri tramite un’interazione sociale per un gesto rapido ma significativo in considerazione della situazione dello stesso Lang .

non ha mai diventato centrale nel progetto tecnico di Conte e ha lasciato in prestito nell’agosto al Galatasaray per trovare più spazio ma senza diventare titolare fisso. inoltre il club turco sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto. in caso di ritorno a Napoli ciò potrebbe cambiare completamente il futuro del giocatore. un nuovo allenatore potrebbe decidere di puntare sulle qualità offensive di Lang trasformandolo da possibile esubero a risorsa tecnica per il nuovo progetto azzurro





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