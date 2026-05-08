Napoli, il peso dei rientranti dai prestiti: Lucca, Lang e gli altri in bilico tra speranze e incognite

Il Napoli deve gestire il rientro di cinque giocatori dai prestiti, tra cui Lucca e Lang, con un capitale immobilizzato di 65 milioni di euro. Le scelte su questi talenti potrebbero determinare il futuro della squadra.

Il futuro tecnico del Napoli è ancora incertezza, con un vertice da organizzare per delineare le strategie della stagione 2026-2027. Tuttavia, mentre le perplessità sulla panchina alimentano le discussioni, c'è un altro mercato che non può attendere: quello dei giocatori rientranti dai prestiti.

Una prima lista di cinque nomi che presto torneranno a Castel Volturno, portando con sé non solo speranze di rinascita, ma anche un peso economico che la società deve gestire con attenzione. Il Napoli si trova a dover amministrare un capitale immobilizzato di circa 65 milioni di euro, investito per l'acquisto di Lorenzo Lucca (35 milioni) e Noa Lang (30 milioni).

Operazioni ambiziose, nate con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo, ma che si sono concluse con risultati deludenti, costringendo i giocatori a esperienze in prestito. Il rientro di Lucca dal Nottingham Forest è forse il caso più delicato. L'attaccante ha vissuto una stagione disastrosa in Premier League, con un solo gol in sette presenze e un infortunio, e al suo ritorno potrebbe essere immediatamente ceduto, con il Napoli che cercherà di non svenderlo.

Anche Noa Lang, tornato dal Galatasaray, ha avuto un'esperienza contrastata: due gol in Champions League, ma zero in undici presenze nel campionato turco. Le sue qualità tecniche non sono mai state in discussione, e non è escluso che rimanga, anche se il Napoli ha puntato su Alisson Santos, con cui potrebbe formare una nuova coppia di esterni a sinistra. Se Lucca e Lang rappresentano il patrimonio da proteggere, i profili di Lindstrom e Rafa Marin aggiungono altre incognite.

Il danese Lindstrom rientra con l'etichetta di 'oggetto misterioso', avendo giocato solo undici partite in Germania, di cui quattro da titolare, e avendo subito un nuovo infortunio. Rafa Marin, invece, potrebbe essere una soluzione per la difesa, ma il suo futuro dipenderà dalle offerte e dalla volontà del club di continuare a investire su di lui. Viene da una stagione positiva al Villarreal.

Infine, c'è Luca Marianucci, il giovane difensore rientrante dal Torino, che rappresenta la linea verde strategica per la proprietà. Un profilo da sviluppare con calma, forse attraverso un altro prestito per completarne la maturazione, ma comunque un tassello importante del progetto del Napoli. In attesa di capire se il progetto continuerà con Conte o se ci sarà una rivoluzione tattica, la dirigenza azzurra sa di non poter sbagliare la gestione di questi rientri.

Non si tratta solo di riempire il ritiro, ma di attuare una vera operazione di recupero crediti





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