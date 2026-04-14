Napoli: Il Ritorno dei Big non Risolve i Problemi di Coesione, Squadra Meno Frizzante

L'analisi della situazione del Napoli evidenzia come il rientro di Anguissa e De Bruyne, pur atteso con entusiasmo, non abbia ancora portato i risultati sperati. La squadra fatica a trovare l'intesa e la fluidità di gioco, con i "Fab 4" che non riescono a esprimere al meglio il loro potenziale. Analisi dettagliata dei problemi in mediana e in attacco, e l'importanza di trovare l'equilibrio giusto per il successo.

Il ritorno di Anguissa e De Bruyne , pur promettendo un aumento del potenziale offensivo del Napoli , non ha portato i risultati sperati. La squadra, con il rientro dei giocatori chiave, sembra aver perso parte della sua verve e imprevedibilità, elementi che avevano caratterizzato il gioco degli azzurri durante l'assenza dei titolari. Il modulo 3-4-2-1, inizialmente adottato per far fronte all'emergenza, non ha risolto il problema di coabitazione tra i cosiddetti 'Fab 4', i giocatori di punta su cui Conte punta. Questa situazione si riflette negativamente sulle prestazioni di altri elementi chiave, alterando gli equilibri tattici e l'efficacia del gioco complessivo.

Analizzando la situazione a livello di reparto, la mediana è particolarmente sotto i riflettori. Anguissa, dopo un lungo periodo di inattività, non è ancora tornato alla sua forma migliore. Il centrocampista camerunense, notoriamente dotato di forza fisica e dinamismo, appare compassato e fuori ritmo, lontano dalla versione che lo ha reso un top player. Conte, consapevole di questa situazione, lo sostituisce spesso durante le partite o lo esclude dall'undici titolare. Questo, inevitabilmente, influisce anche sul rendimento di Lobotka, che fatica a trovare la giusta intesa con Anguissa e si ritrova a dover coprire maggiori spazi, limitando la sua capacità di costruzione di gioco e partecipazione attiva. La mancanza di un partner al suo fianco in piena forma, che possa garantire equilibrio e supporto, penalizza lo slovacco e l'intera fase di impostazione del gioco.

Passando al reparto offensivo, l'intesa tra De Bruyne e McTominay non sembra decollare. Il modulo tattico, che prevede due trequartisti alle spalle di Hojlund, avrebbe dovuto garantire la convivenza dei 'Fab 4', ma nei fatti i due giocatori continuano a pestarsi i piedi, occupando spazi simili e oscurando le loro potenzialità. Le caratteristiche fisiche dei due, peraltro, non favoriscono un gioco rapido e imprevedibile, rendendo l'attacco più lento e meno incisivo rispetto al passato. In attesa che Anguissa e De Bruyne ritrovino la forma migliore, le alternative, come Alisson ed Elmas, hanno dimostrato di poter dare un contributo significativo alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sebbene Conte privilegi l'utilizzo dei 'Fab 4' dall'inizio, per raggiungere gli obiettivi stagionali, tra cui la qualificazione in Champions League, è necessario che l'apporto di tutti i giocatori sia elevato e che il rendimento dei titolari torni ai livelli attesi. Il Napoli deve trovare un equilibrio che valorizzi al meglio le individualità e garantisca un gioco efficace e competitivo.





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