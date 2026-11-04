Napoli in crisi: lite De Bruyne-Lucca e smentita Hojlund

Il Napoli di Allegri crolla a Oporto: litigio in campo, Hojlund sconfessa il tecnico e McTominay esplode. Crisi interna grave prima di Lazio.

Il Napoli ha attraversato una notte storica di profondo disagio dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto. La partita è terminata con un clima esplosivo nello spogliatoio, rivelando per la prima volta pubblicamente una crisi interna che sembra aver compromesso l'unità del gruppo. La situazione è peggiorata con un violento litigio tra Bruno De Bruyne e Victor Lucca, visibile ai microfoni.

L'esplosione in campo tra De Bruyne e Lucca

La tensione è arrivata al limite dopo il fischio finale del Dragao. Bruno De Bruyne ha continuato a lamentarsi con l'arbitro per una lettura sbagliata di un fallo da parte di Victor Lucca. Il centravanti danese non ha accettato le continue proteste del collega e gli ha urlato addosso: "Perché parli? Perché? Vaffa...". Questo scatto di rabbia, avvenuto sotto le telecamere, ha mostrato un divario evidente tra i giocatori, segnalando che la pazienza era esaurita.

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Hojlund sconfessa Allegri sulla prestazione

Rasmus Hojlund ha interrotto la narrazione ufficiale della società. L'allenatore Maurizio Allegri aveva sostenuto di non avere nulla da rimproverare alla squadra, affermando che per settanta minuti si era giocata una buona partita nonostante la settima sconfitta in quattordici incontri. Il danese ha dichiarato esplicitamente di non essere d'accordo con il mister, affermando che il Napoli non ha giocato bene e che deve smettere di perdere. Ha invitato tutti, dai giocatori alla società, a guardarsi allo specchio e assumersi le proprie responsabilità.

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Le accuse di Politano e McTominay

Matteo Politano ha espresso la sua rabbia, dichiarando di essere molto incazzato e chiedendo un esame di coscienza collettivo. Ha precisato che la questione non è solo tattica, ma riguarda la mancanza di cattiveria nel cercare di fare gol. Scott McTominay ha aggiunto che la situazione è inaccettabile e che non riesce a spiegare a parole la gravità dei fatti. I due giocatori stranieri hanno accolto l'invito a riflettere, mentre i tifosi hanno insultato la squadra dagli spalti urlando "vergognatevi".

Il silenzio del club e le prospettive future

Il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice Edoardo e l'ad Chiavelli non erano presenti a Oporto per la sfida. Il silenzio del club sulle prestazioni al di sotto delle aspettative preoccupa i giocatori. Il clima in hotel a Oporto è definito gelido, con discussioni continuate fino alla partenza. La prossima sfida è domenica contro la Lazio in campionato, un match che rischia di compromettere definitivamente il progetto del Napoli se non si troverà una soluzione immediata alla crisi interna.