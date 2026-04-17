Napoli, l'ombra di Conte e il futuro incerto: tra Lazio e summit con De Laurentiis

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio, cruciale per la corsa Champions e per il futuro del tecnico Antonio Conte. Domani alle 18 l'appuntamento al Maradona, mentre si attende un vertice con il presidente De Laurentiis che potrebbe definire la permanenza o meno del salentino sulla panchina azzurra. Intanto, Alisson Santos ancora in panchina, un segnale sulla gestione della rosa in vista della trasferta di Bergamo. Il dibattito sul futuro tecnico del Napoli si intreccia con quello di Allegri e delle panchine di Milan e Nazionale, ma prima c'è da blindare la Champions League.

La vigilia della sfida contro la Lazio al Maradona è un crocevia fondamentale per il futuro del Napoli , e soprattutto per quello del suo tecnico, Antonio Conte . Domani alle 18, infatti, gli azzurri scenderanno in campo per un match di cruciale importanza in ottica Champions League , una partita che oltre ai tre punti in palio, potrebbe portare chiarezza anche sul destino del Salentino a Napoli .

Si attende infatti un summit tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, un incontro che potrebbe essere decisivo per definire se il tecnico siederà sulla panchina partenopea anche nella prossima stagione, o se si aprirà una nuova era con un cambio alla guida tecnica. La permanenza di Conte è un argomento caldo nel dibattito calcistico, che si intreccia con le voci che vorrebbero Allegri stesso lontano dalla Juventus e potenzialmente candidato per un altro incarico importante. La gestione della rosa, in quest'ottica, non è da meno: ieri si è registrato il rientro del patron dagli Stati Uniti, e tra le scelte tattiche per la partita contro i biancocelesti, spicca la conferma di Alisson Santos ancora una volta in panchina. Nonostante si sia dimostrato uno dei migliori elementi in maglia azzurra nel 2026, il brasiliano sembra non avere le chance per partire dall'inizio. Questa gestione potrebbe essere un segnale in più sulle strategie future, in attesa di capire quale sarà la rotta da seguire. La questione allenatore in casa Napoli è quindi al centro di un vortice di speculazioni, che si aggiunge alle altre incertezze che attanagliano il calcio italiano. Il dubbio in panchina, infatti, non riguarda solo i partenopei, ma anche il Milan, alle prese con il futuro di Stefano Pioli, e la stessa Nazionale, con le attenzioni che si dividono tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, entrambi profili di altissimo livello che potrebbero rappresentare soluzioni per il futuro. Prima di definire i prossimi passi, però, l'imperativo per il Napoli è concentrarsi sulla lotta per un posto in Champions League, un obiettivo ambizioso che richiede il massimo impegno da parte di squadra e allenatore. D'altronde, come suggerito dal tecnico rossonero, l'attenzione va riposta sulla corsa verso l'Europa, piuttosto che sui sogni Scudetto che sembrano ormai irraggiungibili in questa fase della stagione. La gestione di Maurizio Sarri per la Lazio, che si prepara a scendere in campo contro il Napoli, prevede inoltre una serie di rotazioni in vista del successivo impegno contro l'Atalanta, un approccio che mira a dosare le energie e a preservare i giocatori chiave in un momento cruciale della stagione. Questa tattica, sebbene mirata a ottimizzare le prestazioni complessive, potrebbe rappresentare un'opportunità per il Napoli di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno. Oltre alle vicende legate alla Serie A e alle sue protagoniste, il panorama calcistico italiano si estende anche ad altre competizioni e scenari. La Lega Serie C, ad esempio, è protagonista di un doppio approfondimento quotidiano, dal lunedì al venerdì, in onda su A Tutta C, che offre uno sguardo dettagliato sulle dinamiche della terza divisione. Le competizioni europee continuano a tenere banco con le semifinali di Europa e Conference League, le cui date e orari sono stati definiti, purtroppo senza più squadre italiane in lizza per i trofei. Questo esclude un potenziale ampliamento del palmarès internazionale per il calcio italiano in questa stagione, lasciando aperte le discussioni sulle strategie future. Sul fronte delle riforme e del futuro del calcio italiano, si registrano dibattiti importanti, come quello che ha visto protagonisti Abodi e Malagò a San Siro, intenti a spiegare il momento che sta vivendo il nostro movimento calcistico. In parallelo, altre squadre e realtà sportive continuano a percorrere le proprie strade. La Fiorentina, nonostante una buona prestazione che l'ha vista prevalere per 2-1, non è riuscita a compiere l'impresa necessaria per accedere alla semifinale di Conference League, con il Crystal Palace che ha invece guadagnato il passaggio del turno. Sul fronte estero, il Cholo Simeone ha guidato l'Atletico Madrid a una vittoria che celebra l'identità della squadra, spingendo per una riflessione sull'importanza di ritrovare la propria identità anche nel calcio italiano. In questo contesto, spicca la figura di una donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico, un esempio di innovazione e impatto nel mondo del calcio. Nel Genoa, invece, si fa spazio la novità rappresentata da Amorim, un talento brasiliano che potrebbe anche partire da titolare nel match contro il Pisa, un segnale di possibile rinnovamento e di nuove strategie offensive. La Juventus, intanto, celebra il rinnovo di Locatelli fino al 2030, con il centrocampista che sogna di conquistare una coppa con la maglia bianconera, un obiettivo che potrebbe rilanciare le ambizioni del club. In Serie B, la sfida tra Sampdoria e Monza rappresenta un interessante scontro tra l'orgoglio del Ferraris e la determinazione brianzola, mentre in casa Reggiana, mister Portanova scenderà in campo con la fascia da capitano in questo finale di stagione, un gesto di leadership e attaccamento alla squadra. Si segnalano inoltre i convocati per la 35ª giornata di Serie B, con partite che vanno da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella. La Supercoppa Lega Pro definisce date e regolamento con un comunicato ufficiale, mentre l'Italia Femminile vede Soncin nei panni di docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano, un riconoscimento alla sua esperienza. A Coverciano si celebrano anche le cento presenze di Giugliano e il primo gol di Lenzini, due traguardi significativi. Infine, un invito all'ascolto del podcast curato da un selezionato gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, per approfondire ulteriormente le tematiche calcistiche e sportive. L'ecosistema mediatico del calcio italiano si conferma quindi un tessuto complesso e variegato, dove le vicende delle grandi squadre si intrecciano con quelle delle realtà minori, creando un racconto continuo e avvincente





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