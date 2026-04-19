Napoli, la Lazio umilia gli azzurri al Maradona: è crisi profonda

Una prestazione senza attenuanti da parte del Napoli contro la Lazio. Zero tiri in porta, la fine di una striscia d'imbattibilità e una squadra spenta mentalmente. Conte sotto accusa e la Champions League che si allontana.

Una partita assolutamente vergognosa, una figuraccia inaccettabile che getta un’ombra pesante sull'era di Antonio Conte .

Le prestazioni offerte dagli azzurri, in particolare in questo incontro, sono paragonabili ai momenti più bui vissuti in passato, come il battesimo del fuoco a Verona, la debacle a Bologna o il tracollo epico di Eindhoven.

Più di cinquantamila tifosi hanno riempito gli spalti del Maradona, offrendo un sostegno incondizionato e incitando la squadra fino all’ultimo secondo. Gli applausi e i cori finali della curva non sono stati altro che un commovente atto d’amore verso una maglia che, in campo, non ha dimostrato alcuna vitalità.

Quella che si è vista è stata un vero e proprio incubo calcistico, una prestazione priva di qualsiasi spunto positivo.

Fin dall’inizio non c’è mai stato un confronto reale con la Lazio, una squadra che si è dimostrata superiore in ogni aspetto del gioco: motivazioni, determinazione e applicazione tattica.

Il Napoli ha incontrato enormi difficoltà nel costruire azioni significative, limitandosi a un possesso palla sterile e privo di finalità, un vero e proprio giochino a nascondino che non ha mai impensierito la retroguardia avversaria.

È un dato sconcertante quello che emerge: è la prima volta negli ultimi ventidue anni che il Napoli chiude una partita casalinga senza effettuare nemmeno un tiro in porta, un’statisticache sottolinea la totale mancanza di incisività offensiva.

La semplicità con cui Maurizio Sarri ha orchestrato il suo gioco si è rivelata quasi disarmante per i partenopei. La sua Lazio ha adottato una tattica impeccabile: una difesa attenta e ordinata, abbinata a ripartenze micidiali, sempre efficaci e pericolose.

L’incontro ha assunto i contorni di un semplice allenamento in preparazione del match di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, un contesto in cui, probabilmente, nemmeno il più lungimirante degli allenatori avrebbe potuto prevedere di trovare autostrade così larghe e tappeti rossi a Fuorigrotta.

Proprio nello stadio che ha visto interrompersi la incredibile striscia di imbattibilità casalinga, durata ventisei partite consecutive per un totale di quattrocentonovantasei giorni, l’ultima squadra a violare il fortino azzurro era stata proprio la Lazio, in data 8 dicembre 2024.

La sciagura per il Napoli è stata totale, una disfatta che ha colpito nel profondo.

Si può salvare solo il nome di Milinkovic, che ha mantenuto la lucidità necessaria per parare il terzo rigore in campionato, un piccolo barlume di speranza in un mare di negatività.

La squadra è apparsa scarica, svuotata mentalmente, probabilmente ancora scossa dal pareggio di Parma e dall'impressionante rimonta dell'Inter che ha iniziato a sfilare lo scudetto dalle maglie azzurre, mettendo seriamente a rischio il primato.

A centrocampo e in attacco, nulla ha funzionato come dovrebbe.

I cosiddetti Fab Four sono sembrati due giocatori anonimi, quasi degli sconosciuti che indossavano le maglie di fuoriclasse come De Bruyne e Anguissa. Hanno mostrato fragilità anche elementi solitamente affidabili come Lobotka e McTominay.

La difesa si è dimostrata estremamente vulnerabile, mentre gli attaccanti, per scelta tattica o per mancanza di idee, non hanno praticamente mai dialogato con il reparto arretrato, lasciandoli soli e disarmati.

Antonio Conte ha tentato di invertire la rotta e infondere nuova linfa alla squadra con l'inserimento di Alisson, Elmas, Gutierrez, Giovane e Mazzocchi, ma i cambi non hanno sortito alcun effetto.

Non è arrivata alcuna energia nuova, alcuna scintilla di cambiamento, la linea di rendimento è rimasta piatta e prevedibile.

Questa serata deve rappresentare un campanello d'allarme assordante per il tecnico.

La Champions League ora è distante otto punti, un divario che, con questo spirito e questa mentalità, potrebbe rivelarsi insormontabile. Ogni traguardo, anche il più ambizioso, rischia di diventare irraggiungibile.

Per l'allenatore azzurro, arrivare secondi in campionato, pur essendo un risultato che fino a poco tempo fa sarebbe stato considerato positivo, ora significherebbe essere i primi tra i perdenti, equiparabile a chiudere al terzo o al quarto posto.

In questo delicato finale di stagione, è assolutamente vietato abbassare la guardia. Qualsiasi calo di concentrazione o di intensità rischia di vanificare tutto il lavoro svolto finora, gettando al vento mesi di sacrifici.

È fondamentale concentrarsi esclusivamente sul presente, senza lasciarsi distrarre da speculazioni sul futuro.

Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane riguardo al futuro di Conte non hanno giovato alla serenità dell'ambiente. I confronti e le analisi sulle decisioni tecniche dovrebbero essere rimandati a quando i risultati sportivi saranno acquisiti e la stagione giunta al termine.

Venerdì prossimo è in programma una partita impegnativa contro la Cremonese, una squadra in piena lotta per la salvezza e disperatamente alla ricerca di punti.

Pensare oltre questo impegno sarebbe un errore madornale e inutile.

Da domani, a Castel Volturno, la dirigenza e lo staff dovranno riunirsi e guardarsi negli occhi. Dovranno analizzare lucidamente quanto accaduto e prendere decisioni ponderate.

Venerdì, lo stadio Maradona sarà ancora una volta pronto a spingere la squadra, a infonderle la carica necessaria per riscattarsi. Quei tifosi, che hanno dimostrato un amore incondizionato applaudendo anche dopo una figuraccia di tale portata, meritano di essere ripagati con prestazioni degne di questo nome, con la grinta e la passione che hanno sempre contraddistinto il Napoli





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