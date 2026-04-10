Napoli: Le Scelte di Formazione per la Sfida al Parma

Analisi delle possibili scelte tattiche e della formazione del Napoli in vista della partita contro il Parma. Focus sulle condizioni fisiche dei giocatori, le strategie dell'allenatore e le possibili sorprese.

In definitiva, c'è poco da cambiare, anche perché - e i bollettini quotidiani lo confermano - gli uomini sono sempre gli stessi e, se si volesse, qualche piccola modifica sarebbe possibile, ma minima.

La ripresa ha un sapore di consuetudine, come è giusto che sia, una seduta tecnico-tattica per iniziare a immaginare il Napoli che affronterà il Parma, che in realtà si potrà (forse) intravedere da oggi: un solo dubbio persiste, riguardante la scelta su Alisson Santos, che include anche Anguissa, il quale contro il Milan ha cambiato le sorti della partita e si è proposto per giocare dall'inizio. La tentazione è forte, ma un allenatore deve riflettere a lungo e sui 90 minuti: e se fosse utile lanciarlo a partita in corso, qualora fosse necessario? Alisson Santos sta bene, anzi benissimo, e quindi diventa un'opzione, la più potente di questa vigilia che entrerà nel vivo soprattutto con le prove odierne. Il Napoli che ha iniziato la partita contro il Milan sembra prepararsi anche per cercare di ottenere la sesta vittoria consecutiva a Parma, con Scott McTominay al centro della difesa insieme a Stanislav Lobotka e quel brasiliano che sa come far male a una difesa organizzata, muovendosi tra le linee. \Ulteriori valutazioni riguardano la difesa - quella dei tre mancini - che non necessita di interventi, avendo affrontato con naturalezza il Milan; e, forse, Politano potrebbe avere una chance, magari due, occupando la corsia di destra e permettendo a Gutierrez di esprimersi sulla fascia sinistra. In attacco, ovviamente, Hojlund, che sta recuperando dall'influenza: il tempo gioca a suo favore e due giorni sono più che sufficienti per preparargli la maglia. L'allenatore, quindi, dovrà soppesare attentamente le sue scelte, considerando le dinamiche tattiche e le condizioni fisiche dei giocatori. La partita contro il Parma si preannuncia come un'altra sfida importante per il Napoli, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a continuare la striscia positiva di risultati. La strategia da adottare dovrà tenere conto delle caratteristiche dell'avversario e delle potenzialità della propria squadra, sfruttando al meglio le risorse a disposizione. La gestione delle energie e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco saranno elementi chiave per il successo.\L'allenamento di oggi sarà fondamentale per definire la formazione titolare e le strategie da adottare. L'allenatore avrà l'opportunità di valutare lo stato di forma dei giocatori, di provare diverse soluzioni tattiche e di preparare la squadra per affrontare al meglio il Parma. La presenza di Alisson Santos apre nuove opzioni tattiche, consentendo all'allenatore di variare il modulo di gioco e di sfruttare al meglio le caratteristiche dei diversi giocatori. La scelta di schierare Anguissa dall'inizio potrebbe dare un impulso in più alla squadra, grazie alla sua capacità di rompere il gioco avversario e di creare superiorità numerica a centrocampo. Tuttavia, l'allenatore dovrà valutare attentamente i rischi e i benefici di questa scelta, considerando l'importanza di preservare le energie dei giocatori e di gestire al meglio le rotazioni. La partita contro il Parma rappresenta un'occasione importante per il Napoli per dimostrare la propria forza e per confermare le proprie ambizioni. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, giocare con determinazione e sfruttare al meglio le occasioni da gol. La squadra dovrà essere pronta a lottare su ogni pallone e a dare il massimo per ottenere la vittoria





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