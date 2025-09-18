Napoli-Man City 0-2: espulso Di Lorenzo, Haaland decide la partita

Il Napoli, nonostante l'espulsione di Di Lorenzo, regge per un tempo contro il Manchester City. E' la potenza di Haaland e Doku a spacciare i partenopei.

I campioni d'Italia si sono confrontati con una delle squadre più forti del mondo: all'Etihad era in programma una gara stellare. Il più atteso, naturalmente, era Haaland , principe e re del Manchester City per 10 anni. La partita del norvegese è durata meno di mezz'ora, però. Perché il Napoli , che si era presentato a testa alta, deve fare a meno del suo capitano, Di Lorenzo , espulso per un fallo su Haaland lanciato a rete.

E a quel punto Conte prende la decisione più logica ma sofferta: il Napoli regge un tempo, poi cede sotto il peso dei gol di Haaland (e chi, se non...) e Doku. Donnarumma, l'altro attesissimo protagonista, praticamente non si vede mai. Finisce 2-0 per un City tutt'altro che irresistibile. Paradossalmente, nonostante la sconfitta, il Napoli esce bene dalla sfida dell'Etihad: è una squadra vera, verissima. Il futuro, anche in Europa, è tutto suo.





