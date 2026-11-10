Napoli mercato invernale: Cacciamani, Zabi e Tati sotto osservazione

Il Napoli monitora Alessio Cacciamani, Patrick Zabi e Tylel Tati per il futuro. Ecco i dettagli sui talenti seguiti dagli azzurri per rinforzare centrocampo e difesa.

Il Napoli sta già delineando la propria strategia per il prossimo calciomercato invernale, che si terrà tra meno di un mese. La dirigenza azzurra ha identificato tre giovani talenti come obiettivi prioritari per rafforzare le rose future. Gli osservatori del club campano seguono con particolare attenzione Alessio Cacciamani, esterno sinistro del Torino.

Alessio Cacciamani al centro delle attenzioni

Alessio Cacciamani, classe 2007, rappresenta una delle figure chiave nel radar del Napoli per la posizione di esterno sinistro. Il giocatore è di proprietà del Torino ma ha consolidato la sua rilevanza durante un prestito alla Juve Stabia guidato da Ignazio Abate. In questa stagione attuale, Cacciamani è diventato un elemento fondamentale per i granata.

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Le statistiche recenti confermano il suo impatto immediato sul campo. Ha totalizzato dodici presenze ufficiali e ha fornito un assist decisivo. Durante la sessione estiva, il suo nome era già al centro delle voci di mercato, specialmente in relazione alle interesse della Roma. Ora l'attenzione si sposta definitivamente verso il Napoli.

Talent scouting in Francia: Zabi e Tati

Oltre al talento italiano, il Napoli guarda con grande interesse al calcio francese per colmare le esigenze difensive e di centrocampo. Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2006 del Paris FC, è stato individuato per le sue doti tecniche e fisiche. Zabi è stato spesso accostato a Paul Pogba per il suo potenziale atletico.

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Dopo aver mostrato le sue qualità con il Reims, nell'estate 2026 Zabi è passato al club parigino. La sua capacità di dominare la fase offensiva lo rende un bersaglio strategico per gli azzurri. Parallelamente, il Napoli valuta Tylel Tati, difensore classe 2008 del Nantes. Tati è alto 1,90 metri e possiede una tecnica raffinata.

Esordio precoce e rinnovi contrattuali

Tylel Tati ha fatto il suo esordio in Ligue 1 nell'agosto 2025 contro il PSG, raggiungendo la maggiore età calcistica a soli 17 anni. Questa precocità dimostra la maturità tattica del giovane difensore francese. Nel aprile 2026, Tati ha rinnovato il proprio contratto, segnando un punto di stabilità nella sua carriera professionale.

La combinazione di questi tre profili offre al Napoli un ventaglio di opzioni per il futuro prossimo. Cacciamani porta esperienza in attacco, mentre Zabi e Tati coprono le necessità centrali e difensive. Il club sta valutando attentamente come integrare queste figure nelle proprie dinamiche di gioco.

Prospettive per il mercato di gennaio

Nonostante manchi più di un mese alla chiusura ufficiale della sessione invernale, il Napoli non aspetta passivamente. La direzione sportiva sta raccogliendo dati dettagliati su Cacciamani, Zabi e Tati per valutare eventuali mosse operative. L'obiettivo è garantire un ricambio generazionale efficace senza compromettere la competitività immediata.

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Le analisi condotte sugli osservatori azzurri indicano che questi giocatori sono considerati investimenti a lungo termine. La presenza di nomi noti come Ignazio Abate e riferimenti a figure storiche come Pogba aiuta a calibrare il potenziale di crescita. Il Napoli punta a costruire una rosa solida per le prossime sfide europee e domestiche.