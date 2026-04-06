Napoli-Milan: Allegri studia le mosse a sorpresa, Conte alle prese con le emergenze

Il big match tra Napoli e Milan si avvicina: Allegri valuta le opzioni offensive, mentre Conte deve fare i conti con gli infortunati. Le probabili formazioni e le strategie tattiche in vista della partita cruciale per la corsa scudetto.

La tensione sale in vista del big match che vedrà contrapposti Napoli e Milan nella 31esima giornata di campionato. La partita, in programma lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, promette scintille e potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni scudetto delle due squadre, con il Milan che cerca di consolidare la propria posizione e il Napoli che punta a risalire la china.

La posta in palio è alta, e l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente le sue opzioni tattiche per affrontare al meglio la sfida. Il tecnico può contare su quasi tutta la rosa, con la sola assenza di Matteo Gabbia. Il dubbio principale riguarda l'attacco, dove sono in lizza ben cinque giocatori per due posti, rendendo la scelta del modulo e degli interpreti particolarmente delicata. Allegri sta studiando mosse a sorpresa per mettere in difficoltà la difesa del Napoli, cercando di sfruttare ogni minimo dettaglio per ottenere un vantaggio tattico che possa fare la differenza in una partita così importante. \Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, una delle sorprese nella formazione titolare del Milan potrebbe essere l'inserimento di Niclas Füllkrug, l'attaccante tedesco. Allegri avrebbe provato in allenamento diverse soluzioni, affiancando Füllkrug a Santiago Gimenez, per creare un attacco dinamico e imprevedibile. Dall'altra parte, il Napoli di Antonio Conte si trova ad affrontare una situazione di emergenza, con ben cinque giocatori out per infortunio. Tra questi, Vergara, Lukaku, Di Lorenzo, Neres e Rrahmani. Conte è quindi costretto a rivedere i suoi piani tattici, cercando di trovare soluzioni alternative per sopperire alle assenze pesanti. Nonostante le difficoltà, il tecnico partenopeo sembra orientato a schierare una formazione solida e compatta, puntando sulla difesa e sulla capacità di controllare il centrocampo. In difesa, potrebbe essere confermato Olivera in vantaggio su Beukema per completare il terzetto. L'unico ballottaggio sembra essere sulla fascia destra, dove Gutierrez è in vantaggio su Politano. \Considerando l'assenza di Rrahmani e le prestazioni altalenanti di Beukema, Conte starebbe valutando l'opzione di schierare una difesa e due esterni tutti mancini, una mossa che potrebbe sorprendere il Milan e offrire una maggiore copertura difensiva. L'idea sarebbe quella di schierare Olivera, Buongiorno e Juan Jesus in difesa, con Spinazzola e Gutierrez sugli esterni. Questa formazione, che prevede Gutierrez a piede invertito, ha già dimostrato di poter dare risultati, come dimostra il gol segnato dallo spagnolo nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. L'incertezza riguarda anche la presenza di Hojlund, che sembrava destinato a giocare, ma nelle ultime settimane ha trovato poco spazio, collezionando solo 37 minuti in cinque partite e nessuna presenza da titolare in Serie A con il Napoli. L'ex Verona, reduce da un periodo difficile, potrebbe comunque essere la scelta più logica, supportato da McTominay e De Bruyne a centrocampo. Le probabili formazioni delineano un match all'insegna della tattica e dell'equilibrio, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un successo fondamentale per le rispettive ambizioni





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