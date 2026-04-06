Napoli-Milan: le formazioni ufficiali, Hojlund out, Giovane titolare. Allegri si affida a Nkunku-Fullkrug

Le formazioni ufficiali di Napoli e Milan per il big match della 31esima giornata di Serie A. Hojlund non ce la fa, spazio a Giovane nel Napoli. Allegri schiera Nkunku e Fullkrug in attacco, Leao e Pulisic in panchina. Partita fondamentale per le ambizioni scudetto.

Napoli - Milan , le formazioni ufficiali sono state annunciate in vista del tanto atteso big match valido per la 31esima giornata di Serie A , che si preannuncia fondamentale per le ambizioni scudetto di entrambe le squadre. La partita, in programma allo Stadio Maradona con inizio alle 20:45, sarà arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Le scelte dei due allenatori, Antonio Conte per il Napoli e Massimiliano Allegri per il Milan, presentano alcune sorprese e confermano le strategie tattiche che entrambi gli allenatori intendono adottare per questa sfida cruciale. Nel Napoli, l'attaccante Hojlund non sarà della partita, costringendo Conte a rivedere le sue scelte offensive. Al suo posto, scenderà in campo Giovane, chiamato a guidare l'attacco partenopeo. Il Napoli si affida alla sua solidità difensiva e alla rapidità dei suoi attaccanti per cercare di superare un Milan agguerrito e in cerca di punti preziosi. La partita si prospetta intensa e combattuta, con entrambe le squadre consapevoli dell'importanza di conquistare i tre punti per rimanere agganciate alla vetta della classifica e non perdere terreno nella corsa scudetto. I precedenti tra Napoli e Milan in Serie A sono sempre stati ricchi di emozioni e di colpi di scena. Nelle ultime cinque stagioni, il bilancio è in perfetto equilibrio, a testimonianza della competitività e dell'alto livello di gioco espresso dalle due squadre. Questo dato aggiunge ulteriore interesse a una partita che si preannuncia spettacolare e che terrà col fiato sospeso i tifosi di entrambe le compagini. L'assenza di Hojlund rappresenta un duro colpo per il Napoli, ma Giovane è un giocatore di grande talento e ha tutte le carte in regola per farsi trovare pronto e sfruttare l'opportunità di mettersi in mostra. Il Milan, dal canto suo, si presenterà con una formazione competitiva e determinata a ottenere un risultato positivo. Allegri, per questo importante scontro, si affiderà all'attacco composto da Nkunku e Fullkrug, con Leao e Pulisic inizialmente in panchina. La partita si preannuncia un vero e proprio scontro al vertice, con Napoli e Milan pronte a dare battaglia per conquistare punti fondamentali per la lotta scudetto e per consolidare le proprie posizioni in classifica. Le formazioni scelte dagli allenatori riflettono le loro strategie e le loro ambizioni per questo match. Il Napoli punterà sulla solidità difensiva e sulla velocità degli attaccanti, mentre il Milan cercherà di sfruttare la sua forza offensiva per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. La rivalità tra le due squadre e l'importanza della posta in palio promettono una partita avvincente e piena di emozioni, con i tifosi di entrambe le fazioni pronti a sostenere i propri beniamini. La gara sarà trasmessa in diretta, permettendo a milioni di appassionati di calcio di seguire l'evolversi della partita e di godersi lo spettacolo offerto da due delle squadre più blasonate del campionato italiano. L'arbitraggio di Daniele Doveri, con la sua esperienza e autorevolezza, sarà determinante per mantenere l'ordine in campo e per garantire il rispetto delle regole del gioco. L'attenzione sarà altissima su ogni decisione presa dal direttore di gara, poiché anche il minimo errore potrebbe incidere sull'esito della partita. L'incontro tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita di calcio: è un evento che coinvolge due città, due tifoserie appassionate e due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. L'atmosfera allo Stadio Maradona sarà incandescente, con i tifosi pronti a spingere le proprie squadre verso la vittoria. La partita sarà un vero e proprio banco di prova per le ambizioni scudetto di entrambe le formazazioni, e solo alla fine dei 90 minuti si saprà chi avrà avuto la meglio e chi sarà riuscito a fare un passo avanti nella corsa al titolo





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