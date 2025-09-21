Napoli-Pisa: La Reazione al 'KO' di Manchester, Obiettivo Quarta Vittoria e Primato

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la sconfitta in Champions League, cerca immediato riscatto contro il Pisa al Maradona. Obiettivo: la quarta vittoria consecutiva e il primato in solitaria in Serie A. Rotazioni, possibili cambi tattici e le probabili formazioni.

La squadra di Antonio Conte , dopo la sconfitta subita a Manchester, ha l'opportunità di reagire immediatamente, un'occasione per voltare pagina e dimostrare la propria forza. L'attesa è grande, con il Maradona che si preannuncia ancora una volta 'sold-out', pronto ad accogliere il match contro il Pisa . L'obiettivo è chiaro: ottenere la quarta vittoria consecutiva, mantenendo il percorso immacolato prima dello scontro cruciale con il Milan.

Un successo contro la formazione guidata da Gilardino, inoltre, garantirebbe alla squadra di Conte la leadership solitaria della classifica, considerando l'inaspettato pareggio della Juventus a Verona. Le motivazioni sono quindi al massimo per il gruppo, che tuttavia non sarà protagonista di una conferenza stampa pre-partita, una decisione che si ripeterà anche nelle settimane successive, vista l'imminente partecipazione alla Champions League. Si preannunciano alcuni cambiamenti tattici in vista della partita contro il Pisa. Non si prevedono rivoluzioni, ma diverse rotazioni nell'undici titolare, e non è esclusa la possibilità di sperimentare un diverso sistema di gioco. Tra i pali, tornerà Alex Meret: dopo due turni trascorsi in panchina, il primo a Firenze a causa di un affaticamento e il secondo a Manchester per scelta tecnica, il portiere, vincitore di due scudetti, riprenderà il suo posto in un'alternanza che sarà costante nel corso della stagione. In difesa, è previsto il ritorno di Olivera sulla fascia sinistra, al posto di Spinazzola, mentre non si esclude un terzo avvicendamento con Juan Jesus che potrebbe insidiare Buongiorno, un calciatore da gestire con attenzione dopo un lungo periodo di stop forzato. I maggiori dubbi riguardano il centrocampo e l'attacco: ci sarà spazio per un nuovo assetto tattico? Non è previsto l'esclusione di De Bruyne, e probabilmente nemmeno di Lobotka e Anguissa, risparmiati in parte nel finale della partita a Manchester. L'indiziato principale sembra essere McTominay, aprendo la strada a David Neres qualora Conte intendesse schierare due esterni offensivi contro la solida difesa del Pisa. In attacco, Hojlund, nonostante la possibile adozione di un 4-3-3, resta favorito su Lucca, che sembra destinato a un ruolo di subentrante a partita in corso. \Le probabili formazioni in campo rivelano l'impegno della Fiorentina contro il Como, dove Pioli e la sua squadra mirano esclusivamente alla vittoria. Il Torino, guidato da Baroni, si prepara ad affrontare la sfida contro la Dea dell'ex Juric, con un occhio alla marcia contro Cairo, concentrandosi sul lavoro quotidiano. Intanto, dal punto di vista della cronaca calcistica, emergono retroscena da Udine, con l'allenatore Allegri che invia un messaggio chiaro. Allegri si contrappone a Conte, e il suo Milan dimostra grande efficacia realizzativa. La Juventus, pur mantenendo il primato, affronta dubbi tattici, mentre il VAR torna al centro dell'attenzione. Orsolini salva il Bologna. La trasmissione 'Guelfi e Ghibellini' approfondisce temi leggeri legati al calcio, dalla cucina all'attualità politica. Il Milan continua a dominare, superando l'Udinese con Pulisic come protagonista. Landucci si coccola Leao, sottolineando l'importanza del giocatore. Il derby Lazio-Roma si preannuncia infuocato, con Sarri e Gasp che concordano sull'importanza di vincere questi scontri. Il Milan si conferma una minaccia per il campionato, battendo l'Udinese con un netto 3-0 e Pulisic come figura chiave. Sono disponibili anche podcast come 'Banchieri e il Messina', che descrive l'esperienza nel calcio, e si commenta la quarta giornata di Serie A, con Josep Martinez e Pedro protagonisti. Il Parma cerca la prima vittoria contro la Cremonese, mentre la Serie B vede Padova e Virtus Entella scontrarsi. La Sampdoria analizza gli episodi sfavorevoli subiti, mentre la Juventus NG si concentra sullo sviluppo della squadra. L'Altamura carica i suoi giocatori in vista della partita contro il Trapani. La Coppa Italia femminile vede il Napoli vincere contro il Venezia con un punteggio di 5-1. Inoltre, sono disponibili informazioni sul calendario della Juventus Women in Champions League, con la prima partita fissata per il 7 ottobre. L'attenzione si focalizza anche sugli aspetti strategici e tattici della partita contro il Pisa, con Conte che cerca di bilanciare la necessità di ottenere un risultato positivo con la gestione delle risorse umane e fisiche. L'alternanza tra i giocatori e la sperimentazione di nuovi assetti tattici sono elementi chiave per affrontare al meglio le sfide che attendono la squadra, sia in campionato che in Champions League. La rosa a disposizione di Conte è ampia e competitiva, e la capacità di ruotare gli uomini e di adattare il modulo di gioco è fondamentale per mantenere alta la performance e per far fronte alle esigenze del calendario fitto di impegni. L'importanza della mentalità vincente e della concentrazione è sottolineata dalla reazione alla sconfitta di Manchester, che deve essere subito dimenticata per concentrarsi sul prossimo obiettivo. L'entusiasmo dei tifosi, che si preannunciano numerosi al Maradona, sarà una spinta in più per la squadra, che dovrà dimostrare di essere in grado di reagire alle difficoltà e di perseguire con determinazione i propri obiettivi. La gestione dei singoli giocatori, in particolare quelli che rientrano da infortuni o che necessitano di riposo, sarà cruciale per evitare ulteriori problemi fisici e per garantire la piena efficacia della squadra nel lungo periodo. L'allenatore dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche e mentali dei suoi giocatori, prendendo decisioni mirate e ponderate per ottenere il massimo risultato con il minimo dispendio di energie. La partita contro il Pisa rappresenterà quindi un test importante per valutare la capacità della squadra di reagire alle difficoltà, di adattarsi alle diverse situazioni di gioco e di mantenere alta la competitività in tutte le competizioni





