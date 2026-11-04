Napoli Porto Champions: Allegri cambia in difesa con Beukema e Rrahmani

Il Napoli affronta il Porto di Farioli in Champions League. Allegri schiera una difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Marin per contrastare l'attacco portoghese.

Il Napoli si prepara ad affrontare una delle sfide più complesse della stagione in UEFA Champions League, ospitando il Porto alle ore 21:00. L'allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di stravolgere la struttura difensiva del team, tornando a un modulo a tre giocatori per cercare di arginare la pericolosa offensiva guidata da Francesco Farioli.

Allegri raddoppia la difesa con Beukema e Rrahmani

La decisione tattica vede il ritorno alla difesa a tre, con Thomas Meunier affiancato da Joel Veltman e Matteo Politano sulle fasce, ma il cuore dell'innovazione risiede nel centrocampo difensivo. In prima linea dietro la porta si schiereranno Lars Oostergaard Beukema, Amir Rrahmani e Stanislav Marin, formando un blocco compatto progettato per limitare gli spazi agli attaccanti avversari.

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Questa scelta nasce dalla necessità di dare solidità a una retroguardia che ha mostrato segni di fragilità nelle partite precedenti. La presenza di Rrahmani e Marin garantisce esperienza e capacità di lettura del gioco, elementi cruciali contro un Porto che ha dimostrato grande efficacia in transizione.

Farioli guida il Porto imbattuto in campionato ma zero in Europa

Il Porto arriva a questo scontro con un morale altissimo, avendo collezionato dieci vittorie consecutive su dieci partite in campionato sotto la guida di Francesco Farioli. L'ultima prestazione dominante è stata il 4-0 inflitto all'Estoril, che consolida il vantaggio accumulato rispetto alle concorrenti nazionali.

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Tuttavia, la situazione è radicalmente diversa in Champions League, dove i portoghesi hanno incassato solo sconfitte nei primi tre incontri. Dopo lo 0-2 subito al City de Manchester, il 3-2 perso contro il Betis di Siviglia e l'1-0 subìto dal PSV, il Porto deve assolutamente reagire per non perdere le speranze europee troppo presto.

Per Farioli, questa partita rappresenta uno spartiacque fondamentale. La squadra punta a ottenere due vittorie consecutive in UEFA Champions League per la prima volta dal marzo 2023, quando riuscì a battere l'Eintracht Francoforte in due occasioni consecutive.

Recuperi importanti: De Bruyne e Hojlund pronti al via

Una notizia cruciale per il Napoli è il rientro in campo di due giocatori chiave per l'attacco. Kevin De Bruyne e Osimhen (nel testo citato come Hojlund, manteniamo la referenza testuale) sono stati recuperati dagli infortuni e partiranno titolare fin dal primo minuto, garantendo maggiore qualità creativa e potenza offensiva.

La panchina del Porto include nomi come Claudio Ramos, Joao Costa, Samu, Sanusi, Hwang, Nehuen Pérez, Varela, Giménez, Souza, Seko Fofana, Moura e Pietuszewski. Quest'ultimo non era al meglio fisicamente a causa di un problema alla caviglia, il che potrebbe influenzare le scelte tecniche di Farioli.

Resta da definire chi giocherà da playmaker centrale e chi tra i quattro centrocampisti si alzerà accanto o arretrerà rispetto a Hojlund. Questa flessibilità tattica sarà essenziale per contrastare il movimento degli interni napoletani.

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Statistiche e storico dei precedenti tra Napoli e Porto

Le due squadre si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee. Il Napoli ha vinto i primi due precedenti avvenuti nella Coppa UEFA del 1974/75, mentre negli ultimi due scontri, disputati in UEFA Europa League nel 2013/14, il bilancio è stato di un pareggio e una sconfitta per gli italiani.

Il Porto non vince da sei partite europee contro squadre italiane, con un record di tre pareggi e tre sconfitte. L'ultimo successo risaliva al febbraio 2022 contro la Lazio in UEFA Europa League, terminata 2-1. Al contrario, il Napoli non perde dalle sei partite casalinghe contro avversarie di Serie A, vincendone quattro, con due pareggi, dall'ultima sconfitta del febbraio 2017 contro la Juventus.

Statisticamente, il Porto ha perso entrambe le partite casalinghe di questa edizione di UEFA Champions League, subendo lo 0-2 dal Manchester City e lo 0-1 dal PSV. Solo una volta nella storia, tra il 1956 e il 1962, i portoghesi avevano perso tre gare interne consecutive nelle maggiori competizioni europee.

Inoltre, il Porto ha schierato nella precedente gara di UEFA Champions League la formazione più anziana della sua storia nella competizione, con un'età media di 30 anni e 126 giorni. Nella fase di alta compattezza difensiva, il club occupa il quarto posto in classifica, dietro Slovan Bratislava, Bodø/Glimt e Viking.

Da notare anche il contributo offensivo di Kevin De Bruyne, che ha creato 10 occasioni su azione in questa Champions League, superando Leonardo Spinazzola che ne ha registrate quattro. De Bruyne e Rafinha hanno scambiato 100 passaggi, il numero più alto tra qualsiasi coppia di compagni di squadra nelle prime tre giornate della competizione.