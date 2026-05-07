Napoli, scontro tra gang giovanili: arresti e feriti in una faida tra Pallonetto e Quartieri Spagnoli

Le indagini della Squadra Mobile rivelano i dettagli di una violenta faida tra giovani di Napoli, con arresti e feriti. Coinvolti minorenni e il figlio di una nota tiktoker.

Uno 'sguardo di sfida' dietro l'esplosione di violenza tra gang giovanili a Napoli . È questo il dettaglio emerso dalle indagini sul conflitto armato avvenuto il 26 giugno 2025 tra ragazzi del Pallonetto di Santa Lucia, un antico rione della città, e un gruppo proveniente dai Quartieri Spagnoli e da Montesanto.

L'inchiesta della Squadra Mobile, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di sette persone, tra cui tre minorenni all'epoca dei fatti. Coinvolto anche il figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. Gli investigatori sono riusciti a ripercorrere le tappe della sparatoria grazie a una cimice installata all'interno di una vettura guidata da uno dei giovani coinvolti. Le conversazioni registrate hanno permesso di chiarire la dinamica della faida.

Secondo quanto emerso, dopo il primo screzio ci sarebbe stato un confronto diretto tra i due gruppi. I ragazzi del Pallonetto si sarebbero mossi in auto armati di pistole con lo scopo di colpire i rivali. Quello che avrebbe dovuto essere un confronto 'pacifico' si trasformò in una provocazione reciproca.

Per gli investigatori sarebbe proprio a questo punto che il figlio della tiktoker, in sella a uno scooter insieme a un amico, avrebbe esploso quattro colpi di una pistola calibro 22 contro il gruppo avversario. Il giovane preso di mira, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, avrebbe ferito il figlio della nota content creator con due coltellate alla coscia.

La violenza tra le gang giovanili a Napoli non è un fenomeno nuovo, ma questo episodio ha destato particolare preoccupazione per la presenza di minorenni coinvolti e per la gravità degli eventi. Le indagini hanno rivelato che la faida tra i gruppi è iniziata mesi prima, con una serie di provocazioni e minacce su social network come TikTok e Instagram.

La Squadra Mobile ha lavorato per mesi per ricostruire la catena degli eventi, analizzando non solo le registrazioni audio, ma anche i video e i messaggi scambiati tra i giovani. L'arresto dei sette individui è solo l'inizio di un processo più ampio che potrebbe coinvolgere altri membri delle gang. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di contrastare il fenomeno della violenza giovanile con misure preventive, come programmi di educazione e reinserimento sociale, oltre alle azioni repressive.

La vicenda ha scatenato un dibattito pubblico sulla responsabilità dei genitori e sull'influenza dei social media nella vita dei giovani. Molti si chiedono come sia possibile che ragazzi così giovani possano avere accesso a armi e coltelli, e quali siano le cause profonde di questa escalation di violenza. La Procura della Repubblica di Napoli ha annunciato che continuerà a indagare per individuare eventuali altri responsabili e per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico episodio.

Nel frattempo, la comunità locale si mobilita per offrire sostegno alle famiglie coinvolte e per promuovere iniziative di pace e dialogo tra i giovani





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