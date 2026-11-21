Tutti i dettagli su Napoli-Torino. Date, orari e piattaforme per seguire la diretta streaming su DAZN, Sky e NOW. Analisi tattica e probabili formazioni.

La partita tra Napoli e Torino si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo incontro di Serie A rappresenta un confronto diretto cruciale per entrambe le squadre. Le formazioni azzurre e granata sono separate da un solo punto in classifica. Il Napoli occupa la decima posizione, mentre il Torino si ferma all'undicesimo posto. La sfida si presenta intensa dato il momento delicato attraversato da entrambe le compagini.

Diritti Tv e Streaming: Piattaforme per Seguire Napoli-Torino

Il match verrà trasmesso in diretta televisione e streaming su piattaforme specifiche. DAZN garantisce la visione dell'incontro a tutti gli abbonati. Sky Sport offre la possibilità di seguire la partita attraverso il suo canale dedicato. NOW propone l'accesso tramite il pass Sport per visualizzare il calcio nazionale e internazionale.

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Questi servizi includono anche altre competizioni come la Serie B, la Serie C, la Liga e la Serie A femminile. Per chi viaggia o si trova all'estero, una VPN può essere utile per bypassare le restrizioni geografiche. Questo permette di accedere ai flussi video dalle piattaforme di streaming preferite. La scelta della piattaforma dipende dalle esigenze degli utenti e dai pacchetti sottoscritti.

Stato di Forma e Problemi Infortunativi per le Due Squadre

Il Napoli di Massimiliano Allegri attraversa una fase negativa. La squadra ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Questo bilancio comprende incontri di campionato e Champions League. Il morale non è ai massimi livelli e mancano continuità tattica e solidità difensiva. Il distacco dalla vetta della classifica continua a crescere, alimentando polemiche interne.

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La situazione è aggravata da un'emergenza infortuni significativa. Several key players are unavailable. Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka e Alisson Santos sono out. Anche David Neres, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non saranno a disposizione. Allegri dovrà costruire la formazione attingendo alle risorse rimanenti. Gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori in avvicinamento alla partita sono attesi nelle ore precedenti.

Il Torino di Ignazio Abate non naviga in acque più tranquille. La squadra ha subito due sconfitte nelle ultime cinque giornate di Serie A. Il risultato negativo più recente è stato il 2-0 subito al Frosinone. Prima di questo, il Torino aveva mostrato segnali incoraggianti nelle settimane precedenti. La formazione di Abate ha segnato sei reti e ne ha concesse sette in questo periodo. L'ultimo risultato utile è stato il pareggio per 1-1 a Lecce.

Anche per il Torino ci sono assenze rilevanti. Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic e Rafik Belghali sono indisponibili. Abate dovrà fare a meno di questi elementi chiave per il match. Le probabili formazioni ufficiali saranno pubblicate con maggior dettaglio nelle ore prima del calcio d'inizio. Il confronto tra le due squadre sembra più decisivo di quanto la carta tecnica possa suggerire.

Statistiche Recenti e Storico degli Scontri Diretti

Le statistiche recenti del Napoli mostrano uno squilibrio tra gol fatti e subiti. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha segnato dodici reti e ne ha incassate undici. Ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La sconfitta più pesante è stata il 4-1 contro il Porto in Champions League. Il 2-0 subito contro la Juventus in campionato è un altro risultato negativo da elaborare.

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L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 4-1 in trasferta contro il Monza. Il pareggio più recente è stato il 1-1 contro la Lazio in Serie A. Il Torino, nel suo bilancio di cinque giornate, ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Ha perso contro il Frosinone (2-0) e il Como (3-1). Ha vinto il 3-2 contro il Monza e il 3-0 contro il Parma.

Lo storico degli scontri diretti non favorisce particolarmente il Torino. L'ultimo precedente risale al 6 marzo 2026. Il Napoli si impose per 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. Negli ultimi cinque confronti, il Napoli ha vinto tre volte. Il Torino ha vinto una sola volta, con un pareggio nel mezzo.

Il bilancio dei goal in questi scontri recenti è di sette per gli azzurri e tre per i granata. Questo dato evidenzia una certa supremia del Napoli nei confronti diretti recenti. Tuttavia, la classifica attuale mostra una situazione molto più aperta. La differenza di un solo punto rende la partita un vero e proprio scontro di posizioni. Ogni punto guadagnato sarà fondamentale per le ambizioni delle due squadre.

Un'altra curiosità riguarda il calciatore Kevin De Bruyne. Il giocatore è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Napoli. Le voci indicano un possibile trasferimento già a gennaio. Il PSV Eindhoven avrebbe presentato un'offerta ufficiale per il giocatore. Questa offerta è stata però respinta dal club azzurro. La situazione resta in evoluzione e potrebbe cambiare nei prossimi giorni.